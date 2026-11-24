Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога Валентине Молодой, подозреваемой в препятствовании деятельности Национальной гвардии Украины и распространении информации о расположении воинского подразделения. Об этом сообщает Киевская облпрокуратура, передает УНН.

Суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуроров Киевской областной прокуратуры и оставил в силе решение суда первой инстанции - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что речь идет о событиях 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Бучанского района, где группа людей заблокировала работу одного из подразделений Национальной гвардии Украины.

По данным следствия, 49-летняя подозреваемая через TikTok и Telegram распространяла неправдивую информацию о якобы незаконном удержании, пытках и убийствах людей на территории воинской части, призывая граждан приезжать к месту ее расположения.

Кроме того, женщина заранее подготовила медицинскую одежду и автомобиль с опознавательными знаками скорой помощи. Вместе с сообщником она прибыла к военному объекту, выдавая себя за работницу экстренной медицинской помощи.

Находясь вблизи воинской части, подозреваемая записывала видео, в которых утверждала, что военнослужащие якобы не допускают ее к оказанию медицинской помощи, и распространяла эти записи в социальных сетях.

В результате возле подразделения собрались люди. Во время столкновений были повреждены ограждение и ворота военного объекта, заблокированы входы, выходы и движение служебного транспорта. Это помешало военнослужащим выполнять возложенные на них задачи.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-2 УК Украины — воспрепятствование законной деятельности воинских формирований в особый период и несанкционированное распространение информации об их расположении в условиях военного положения, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Напомним

Фигурантку дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке Валентину Молодую взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.