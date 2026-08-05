Атака рф на Киевщине: больше всего жертв в Броварском районе на железнодорожной станции, 8 погибших
Киев • УНН
В результате атаки рф в Броварском районе больше всего жертв на железнодорожной станции, погибли 8 человек. Глава РГА Виталий Бигун сообщил об этом в эфире телемарафона.
В Броварском районе Киевской области в результате атаки рф больше всего жертв на станции Квитневое, погибли 8 человек, сообщил в эфире телемарафона в среду глава Броварской районной государственной администрации Виталий Бигун, пишет УНН.
... на станции Квитневое, где у нас оказалось больше всего жертв, людей, которые пострадали (…) Ночью поезд немного задержался, и люди не успели (…) В настоящее время известно о 8 погибших
Глава РГА добавил, что также в районе есть "локации, где пострадали логистические компании".
Из-за атаки рф на Киевщине известно о погибших возле железнодорожной платформы - Укрзализныця05.08.26, 08:19 • 8815 просмотров