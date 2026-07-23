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Российская баллистика долетит до Парижа за 12 минут: как Украина помогает Европе переосмыслить подходы к безопасности

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Украина и Европа должны получить защиту, соответствующую потенциальным угрозам.

Российская баллистика долетит до Парижа за 12 минут: как Украина помогает Европе переосмыслить подходы к безопасности

россия делает ставку на баллистику, на чем неоднократно акцентировал внимание Президент Украины Владимир Зеленский. И этот "аргумент" может достаться не только Украине. Европейские страны начали осознавать необходимость переосмысления подходов к своей защите, пишет УНН

Владимир Зеленский недавно заявил, что вскоре российская баллистика сможет бить на расстояние 5 тысяч километров. 

"Это правда, что россия имеет очень мощные баллистические ракеты и что они имеют или вскоре будут иметь возможность запускать их на 5000 километров. Это лишь вопрос времени", – заявил Владимир Зеленский. 

Он добавил, что россия уже имеет ракеты, которые могут достичь любого европейского города. 

Одна из особенностей баллистических ракет в том, что они оставляют довольно короткий промежуток времени для реагирования. 

"И хотя среднее время, которое баллистическая ракета требует для достижения украинской столицы, составляет от двух до пяти минут максимум, до Варшавы это семь минут, до Берлина восемь минут и до Парижа максимум 12 минут. Разница не такая уж и большая", - заявила в интервью Euronews СЕО и СТО украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех. 

В то же время она подчеркнула, что не угроза должна быть фактором мотивации, а стремление построить целостную экосистему, которая бы позволяла правильно реагировать на угрозы. Именно это лежит в основе европейской антибаллистической системы FREYJA, создание которой инициировала Украина и к работе над которой присоединились 9 европейских стран. 

"Нам нужно создать продукт, который соответствует той угрозе, которая у нас есть", - объясняет Ирина Терех. 

Эта антибаллистическая система, по словам представительницы компании Fire Point, это полное переосмысление защиты воздушного пространства. 

"FREYJA — это не наступательная система. Это явно оборонительная система. Мы думаем о защите, это совсем другой нарратив, что облегчает её принятие", - объясняет Терех. 

Противоракетная система будет базироваться на комплектующих ведущих европейских оборонных компаний – это, например, командные пункты от Saab или радары HENSOLDT. Но строиться всё будет вокруг украинской разработки – ракеты-перехватчика FP-7.х от Fire Point. 

Украина с начала полномасштабной войны значительно продвинулась в развитии собственных оборонных мощностей и уже готова предлагать миру свои технологии. Но не только их, но и переосмысление подходов к защите и ведению войны, в частности упростив целый ряд бюрократических процедур для более быстрого запуска новых образцов вооружения. Как заявила Ирина Терех, бюрократия - угроза не меньшая, чем угроза со стороны, например, россии. 

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Европейские партнеры по FREYJA, по словам Терех, начали всячески поддерживать продвижение проекта и преодоление бюрократических преград. Это дает надежду на быстрое продвижение в реализации проекта. 

"Поскольку мы уже достаточно долго готовимся к работе на уровне b2b, мы видим преданность, усилия, заинтересованность. Я уверена, что при поддержке руководства мы сможем преодолеть бюрократию намного быстрее", - считает Терех. 

Она подчеркивает, что их стремление — построить устойчивую оборонную экосистему. 

"Система, технология должны пережить любой политический цикл, любые происходящие изменения, потому что если система построена правильно, она очень устойчива. Мы пытаемся построить устойчивую оборонную экосистему", – говорит СЕО Fire Point и подчеркивает, что реальная поддержка от партнеров – важнее Будапештского меморандума. 

В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot22.07.26, 15:06 • 82834 просмотра

Юлия Мельник

Война в УкраинеПолитика
Ирина Терех
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