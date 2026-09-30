Україна скликала терміновий розгляд гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках в ОБСЄ
Київ • УНН
Україна поінформує ОБСЄ про критичну ситуацію в окупованих Олешках і утримання цивільних, зокрема дітей. Київ закликає допустити гуманітарну допомогу.
Україна винесла на терміновий розгляд Постійної ради ОБСЄ питання гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Олешках. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, закликавши міжнародну спільноту до невідкладних дій, пише УНН.
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Сибіга повідомив, що питання під назвою "Про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому російською федерацією" розглянуть завтра.
Делегація України поінформує держави-учасниці про жахливу ситуацію, створену російською окупаційною владою, яка утримує цивільних, зокрема дітей, у заручниках.
Це не що інше, як рукотворна гуманітарна катастрофа. Ми й надалі викриватимемо цинічну російську воєнну пропаганду та забезпечуватимемо, щоб міжнародна спільнота знала правду про те, що відбувається в Олешках
Він також зазначив, що ситуація в Олешках критична та потребує термінових дій з боку міжнародної спільноти. Швейцарське головування в ОБСЄ та всі держави-учасниці мають засудити агресора та чинити на росію максимально можливий тиск.
Олешки потребують термінової гуманітарної допомоги. росію необхідно змусити негайно її допустити.
росія готує постановочні відео з жителями Олешок, щоб приховати гуманітарну катастрофу - Сибіга30.09.26, 13:11 • 2144 перегляди