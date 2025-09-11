На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб пилот Су-27 Александр Боровик
Киев • УНН
Майор Александр Боровик, 1995 года рождения, погиб 11 сентября около 13:30. Он управлял истребителем Су-27 на Запорожском направлении, причины трагедии выясняются.
Украина потеряла еще одного защитника неба. 11 сентября около 13:30 во время выполнения боевого задания на фронте трагически погиб майор 39-й бригады тактической авиации Александр Боровик, 1995 года рождения. Об этом в Facebook сообщила 39 бригада тактической авиации, пишет УНН.
Детали
В бригаде отметили, что офицер управлял истребителем Су-27 на Запорожском направлении. Причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняются.
С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания погиб наш побратим – летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра… Вечная память Герою!
Александру Боровику было всего 30 лет. Он отдал свою жизнь, защищая Украину с воздуха.
Напомним
Ночью 23 августа 2025 года погиб майор Сергей Бондарь, пилот истребителя МиГ-29. Он разбился при заходе на посадку после выполнения боевого задания.
Подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения, погиб во время отражения массированной воздушной атаки РФ 29 июня 2025 года. Пилот сбил семь воздушных целей, однако его самолет F-16 получил повреждения и начал терять высоту, пилот не успел катапультироваться, отведя машину от населенного пункта.