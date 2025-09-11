На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб пилот Су-27 Александр Боровик

$41.210.09
12:34 • 3214 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 7482 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
12:15 • 7696 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 9412 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
09:51 • 11833 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
09:16 • 12461 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
11 сентября, 07:11 • 18307 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 40077 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
10 сентября, 15:04 • 44902 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
10 сентября, 13:48 • 99790 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 23635 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto11 сентября, 06:42 • 17286 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН11 сентября, 07:22 • 17543 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 13126 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 12353 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 12417 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 40080 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:48 • 99791 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 10:41 • 89875 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 68653 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 12449 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 13191 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 28049 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 92627 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 83616 просмотра
На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб пилот Су-27 Александр Боровик

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Майор Александр Боровик, 1995 года рождения, погиб 11 сентября около 13:30. Он управлял истребителем Су-27 на Запорожском направлении, причины трагедии выясняются.

Украина потеряла еще одного защитника неба. 11 сентября около 13:30 во время выполнения боевого задания на фронте трагически погиб майор 39-й бригады тактической авиации Александр Боровик, 1995 года рождения. Об этом в Facebook сообщила 39 бригада тактической авиации, пишет УНН.

Детали

В бригаде отметили, что офицер управлял истребителем Су-27 на Запорожском направлении. Причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания погиб наш побратим – летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра… Вечная память Герою! 

– говорится в сообщении подразделения.

Александру Боровику было всего 30 лет. Он отдал свою жизнь, защищая Украину с воздуха.

Напомним

Ночью 23 августа 2025 года погиб майор Сергей Бондарь, пилот истребителя МиГ-29. Он разбился при заходе на посадку после выполнения боевого задания.

Подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения, погиб во время отражения массированной воздушной атаки РФ 29 июня 2025 года. Пилот сбил семь воздушных целей, однако его самолет F-16 получил повреждения и начал терять высоту, пилот не успел катапультироваться, отведя машину от населенного пункта.

Степан Гафтко

