$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 20992 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 24236 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 18995 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 21520 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 21967 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 12969 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 22534 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19984 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13677 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14658 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Після виконання бойового завдання загинув пілот МіГ-29 Сергій Бондар

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Уночі 23 серпня 2025 року загинув майор Сергій Бондар, пілот винищувача МіГ-29. Він розбився при заході на посадку після виконання бойового завдання.

Після виконання бойового завдання загинув пілот МіГ-29 Сергій Бондар

Уночі 23 серпня 2025 року загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що пілот загинув після виконання бойового завдання при заході на посадку,

Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 р.н. Причини та обставини катастрофи встановлюються

- йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах висловили співчуття рідним та близьким загиблого.

Нагадаємо

29 червня загинув пілот літаку F-16, полковник Повітряних сил Збройних сил України Максим Устименко.

Український пілот Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 - ЗМІ29.08.24, 19:28 • 21589 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

