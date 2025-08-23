Після виконання бойового завдання загинув пілот МіГ-29 Сергій Бондар
Київ • УНН
Уночі 23 серпня 2025 року загинув майор Сергій Бондар, пілот винищувача МіГ-29. Він розбився при заході на посадку після виконання бойового завдання.
Уночі 23 серпня 2025 року загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що пілот загинув після виконання бойового завдання при заході на посадку,
Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 р.н. Причини та обставини катастрофи встановлюються
У Повітряних силах висловили співчуття рідним та близьким загиблого.
Нагадаємо
29 червня загинув пілот літаку F-16, полковник Повітряних сил Збройних сил України Максим Устименко.
Український пілот Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 - ЗМІ29.08.24, 19:28 • 21589 переглядiв