После выполнения боевого задания погиб пилот МиГ-29 Сергей Бондарь
Киев • УНН
Ночью 23 августа 2025 года погиб майор Сергей Бондарь, пилот истребителя МиГ-29. Он разбился при заходе на посадку после выполнения боевого задания.
В ночь на 23 августа 2025 года погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что пилот погиб после выполнения боевого задания при заходе на посадку.
В ночь на 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г.р. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются
В Воздушных силах выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним
29 июня погиб пилот самолета F-16, полковник Воздушных сил Вооруженных сил Украины Максим Устименко.
Украинский пилот Алексей Месь погиб при крушении истребителя F-16 - СМИ29.08.24, 19:28 • 21589 просмотров