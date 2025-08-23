$41.220.16
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 20939 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 24175 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 18952 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 21479 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 21932 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 12954 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 22512 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 19983 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13675 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 14656 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Эксклюзивы
После выполнения боевого задания погиб пилот МиГ-29 Сергей Бондарь

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Ночью 23 августа 2025 года погиб майор Сергей Бондарь, пилот истребителя МиГ-29. Он разбился при заходе на посадку после выполнения боевого задания.

После выполнения боевого задания погиб пилот МиГ-29 Сергей Бондарь

В ночь на 23 августа 2025 года погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что пилот погиб после выполнения боевого задания при заходе на посадку.

В ночь на 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г.р. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются

- говорится в сообщении.

В Воздушных силах выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним

29 июня погиб пилот самолета F-16, полковник Воздушных сил Вооруженных сил Украины Максим Устименко.

Украинский пилот Алексей Месь погиб при крушении истребителя F-16 - СМИ29.08.24, 19:28 • 21589 просмотров

