В НАТО не поддержали предложение Польши о сбитии российских ракет и беспилотников в воздушном пространстве Украины. Об этом 25 ноября заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает RMF24, пишет УНН.

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По словам чиновника, вопрос противодействия российским воздушным целям над Украиной обсуждают с союзниками уже несколько месяцев, однако Альянс не поддерживает такой вариант.

"НАТО никоим образом это не поддерживает. Это создаст многочисленные осложнения", — заявил Томчик.

Он также отметил, что предыдущие переговоры завершились выводом о невозможности реализации такой процедуры.

Кроме того, для сбития российских ракет и дронов над Украиной потребовалось бы согласие Киева, в частности на заблаговременное предупреждение и предоставление союзникам доступа к украинскому воздушному пространству. В то же время окончательное решение зависело бы от единодушной поддержки всех стран — членов НАТО.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что 23 ноября во время встречи послов стран НАТО в Брюсселе Польша предложила рассмотреть возможность перехвата российских ракет над Украиной, если они будут двигаться в направлении государств Альянса.

По информации издания, некоторые страны поддержали эту инициативу, однако обсуждение носило предварительный характер и никаких решений принято не было.

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