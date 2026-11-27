Президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку змінив погоджену з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заяву, поширивши заклик утримуватися від розширення війни не лише на росію, а й на Україну. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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За підсумками зустрічі Трампа та Рютте 25 листопада в Мар-а-Лаго Білий дім і НАТО оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили на важливості того, щоб росія уникала будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють війну.

Однак за кілька годин американський президент опублікував у Truth Social змінений текст, додавши до нього 2 слова – "та Україна".

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Неназваний посадовець НАТО підтвердив Politico, що офіційно погодженою була саме початкова версія документа. Білий дім не відповів на запит журналістів щодо внесених змін.

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За оцінкою видання, самовільна правка Трампа стала черговим викликом для Рютте, який намагається зберегти єдність Альянсу та забезпечити подальше постачання американського озброєння Україні.

Водночас згодом Трамп окремо звернувся до москви, заявивши, що хотів би, аби путін припинив військову агресію проти територій по всій Європі.

Наступним важливим етапом переговорів стане зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 2 грудня. Напередодні неї Вашингтон відклав оприлюднення результатів перегляду американської військової присутності в Європі, на які розраховували союзники.

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