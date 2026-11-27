Президент США Дональд Трамп зажадав розслідувати перегляд показників економічного зростання країни за 3-й квартал, назвавши розбіжність між попередніми та оновленими даними "рекордною помилкою". Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, пише УНН.

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25 листопада Міністерство торгівлі США підвищило оцінку зростання реального ВВП за 3-й квартал із 3,4% до 4,3% у річному вимірі.

Трамп припустив, що оприлюднення нижчого показника напередодні проміжних виборів до Конгресу могло вплинути на результати голосування.

Американський президент назвав початкові економічні показники "фейковими", а розбіжність у 0,9 відсоткового пункту – настільки серйозною, що вона потребує негайного розслідування.

Чому економічні показники переглянули

Як зазначає CNBC, перегляд даних про ВВП є стандартною процедурою. Початкові оцінки формують на основі неповної інформації, оскільки на момент їх оприлюднення не всі підприємства та організації встигають надати необхідні відомості.

Ба більше, навіть попередній показник зростання ВВП, оприлюднений за кілька днів до виборів, перевищив очікування економістів.

Аналітики розглядають оновлені показники як свідчення стійкості американської економіки, зростання якої продовжують підтримувати споживчі витрати та інвестиції бізнесу, попри жорстку монетарну політику Федеральної резервної системи.

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