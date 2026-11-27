Президент США Дональд Трамп потребовал расследовать пересмотр показателей экономического роста страны за 3-й квартал, назвав расхождение между предварительными и обновлёнными данными «рекордной ошибкой». Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает УНН.

Детали

25 ноября Министерство торговли США повысило оценку роста реального ВВП за 3-й квартал с 3,4% до 4,3% в годовом исчислении.

Трамп предположил, что публикация более низкого показателя накануне промежуточных выборов в Конгресс могла повлиять на результаты голосования.

Американский президент назвал первоначальные экономические показатели «фейковыми», а расхождение в 0,9 процентного пункта — настолько серьёзным, что оно требует немедленного расследования.

Почему экономические показатели пересмотрели

Как отмечает CNBC, пересмотр данных о ВВП является стандартной процедурой. Первоначальные оценки формируют на основе неполной информации, поскольку к моменту их публикации не все предприятия и организации успевают предоставить необходимые сведения.

Более того, даже предварительный показатель роста ВВП, опубликованный за несколько дней до выборов, превысил ожидания экономистов.

Аналитики рассматривают обновлённые показатели как свидетельство устойчивости американской экономики, рост которой продолжают поддерживать потребительские расходы и инвестиции бизнеса, несмотря на жёсткую монетарную политику Федеральной резервной системы.

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