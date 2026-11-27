Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке изменил согласованное с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявление, распространив призыв воздерживаться от расширения войны не только на Россию, но и на Украину. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По итогам встречи Трампа и Рютте 25 ноября в Мар-а-Лаго Белый дом и НАТО опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули важность того, чтобы Россия избегала любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют войну.

Однако спустя несколько часов американский президент опубликовал в Truth Social измененный текст, добавив в него 2 слова – "и Украина".

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Неназванный чиновник НАТО подтвердил Politico, что официально согласованной была именно первоначальная версия документа. Белый дом не ответил на запрос журналистов относительно внесенных изменений.

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По оценке издания, самовольная правка Трампа стала очередным вызовом для Рютте, который пытается сохранить единство Альянса и обеспечить дальнейшие поставки американского вооружения Украине.

В то же время впоследствии Трамп отдельно обратился к Москве, заявив, что хотел бы, чтобы Путин прекратил военную агрессию против территорий по всей Европе.

Следующим важным этапом переговоров станет встреча министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 2 декабря. Накануне нее Вашингтон отложил публикацию результатов пересмотра американского военного присутствия в Европе, на которые рассчитывали союзники.

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