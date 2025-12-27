$41.930.00
49.430.00
ukenru
07:13 • 894 просмотра
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto
06:01 • 6120 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 19323 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 48757 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 34883 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 39830 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 52704 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 28612 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22379 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19992 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

Треть киевлян осталась без тепла после атаки РФ - Кличко

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Почти треть Киева осталась без теплоснабжения после атаки РФ в ночь на 27 декабря. Электричества нет в части районов левого берега, энергетики работают над восстановлением.

Треть киевлян осталась без тепла после атаки РФ - Кличко

В результате атаки РФ в ночь на 27 декабря без теплоснабжения сейчас почти треть Киева. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

В результате атаки врага без теплоснабжения сейчас почти треть столицы. Электричества нет в части районов левого берега. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения

- сообщил Кличко.

Напомним

В ночь на 27 декабря Киев подвергся комбинированной атаке РФ, что привело к пожарам в жилых домах и на автостоянках в нескольких районах города. Есть пострадавшие, спасатели эвакуировали 10 человек из дома престарелых.

Степан Гафтко

