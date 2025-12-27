Треть киевлян осталась без тепла после атаки РФ - Кличко
Киев • УНН
Почти треть Киева осталась без теплоснабжения после атаки РФ в ночь на 27 декабря. Электричества нет в части районов левого берега, энергетики работают над восстановлением.
В результате атаки РФ в ночь на 27 декабря без теплоснабжения сейчас почти треть Киева. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.
Подробности
В результате атаки врага без теплоснабжения сейчас почти треть столицы. Электричества нет в части районов левого берега. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения
Напомним
В ночь на 27 декабря Киев подвергся комбинированной атаке РФ, что привело к пожарам в жилых домах и на автостоянках в нескольких районах города. Есть пострадавшие, спасатели эвакуировали 10 человек из дома престарелых.