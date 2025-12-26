Еще один день с графиками: 27 декабря в большинстве регионов Украины будут отключать свет
Киев • УНН
27 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Завтра в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 27 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Глава Укрэнерго о ситуации в энергетике: прогнозировать что-либо очень трудно, ведь "понимаем, что враг готовится к очередной атаке"26.12.25, 13:00 • 1974 просмотра