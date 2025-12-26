$41.930.22
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Еще один день с графиками: 27 декабря в большинстве регионов Украины будут отключать свет

Киев • УНН

 • 52 просмотра

27 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Еще один день с графиками: 27 декабря в большинстве регионов Украины будут отключать свет

Завтра в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 27 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

- резюмировали в Укрэнерго.

Антонина Туманова

