Ще один день із графіками: 27 грудня у більшості регіонів України вимикатимуть світло

13:36 • 4354 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 11799 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 23184 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 17420 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 15158 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 16864 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 19189 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 37168 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17096 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 34520 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 18898 перегляди
Народився у Житомирі і воював проти України: помер ексзаступник міністра оборони рф юрій садовенко26 грудня, 08:36 • 9442 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго09:49 • 20277 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей10:19 • 11348 перегляди
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo11:33 • 10809 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 2926 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
11:18 • 23184 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:30 • 37168 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
26 грудня, 08:10 • 34520 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
25 грудня, 10:58 • 90452 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo14:56 • 534 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках13:37 • 3610 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 18904 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 24246 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 27895 перегляди
Ще один день із графіками: 27 грудня у більшості регіонів України вимикатимуть світло

Київ • УНН

 • 150 перегляди

27 грудня в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Ще один день із графіками: 27 грудня у більшості регіонів України вимикатимуть світло

Завтра у більшості регіонів України будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 27 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

Голова Укренерго про ситуацію в енергетиці: прогнозувати щось дуже важко, адже "розуміємо, що ворог готується до чергової атаки"26.12.25, 13:00 • 1984 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна