Ще один день із графіками: 27 грудня у більшості регіонів України вимикатимуть світло
Київ • УНН
27 грудня в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Завтра у більшості регіонів України будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 27 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
