Голова Укренерго про ситуацію в енергетиці: прогнозувати щось дуже важко, адже "розуміємо, що ворог готується до чергової атаки"

Є розуміння, що ворог готується до чергової атаки, на тлі того, як масована російська атака на енергетику в Україні відбувається "кожні 10 днів, плюс-мінус", повідомив в ефірі телемарафону у п'ятницю голова правління Укренерго Віталій Зайченко, пише УНН.

За словами голови Укренерго, "завдяки спільним зусиллям вдалося відновити те, що було дуже сильно пошкоджено" й покращити ситуацію зі світлом. Але на запитання, чи збережеться така ситуація, він вказав, що "зараз прогнозувати щось дуже важко".

Тому що ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Це завжди буває. Ми вже це бачимо з початку осені, що кожні 10 днів, плюс-мінус, відбувається атака на енергосистему, масована при тому, і після неї досить важко балансувати енергосистему, доводиться застосовувати графіки аварійних відключень