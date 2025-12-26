Голова Укренерго про ситуацію в енергетиці: прогнозувати щось дуже важко, адже "розуміємо, що ворог готується до чергової атаки"

$41.930.22
10:40 • 942 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:07 • 5606 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 11534 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 20392 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 13183 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 20984 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 14147 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 15170 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 23669 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 78258 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД26 грудня, 01:27 • 17264 перегляди
Трамп заявив про потужний удар по терористах ІДІЛ у Нігерії26 грудня, 02:02 • 12115 перегляди
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямкуVideo26 грудня, 02:38 • 14053 перегляди
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД26 грудня, 03:10 • 12886 перегляди
Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР26 грудня, 03:43 • 8636 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 20392 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 20984 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 78258 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 79572 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 60214 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Петро Порошенко
Юн Сок Йоль
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Село
Нігерія
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 6298 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 19170 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 23087 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 24093 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 27207 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Hill
The New York Times

Голова Укренерго про ситуацію в енергетиці: прогнозувати щось дуже важко, адже "розуміємо, що ворог готується до чергової атаки"

Київ • УНН

 • 64 перегляди

За словами голови Укренерго, вдалося відновити значні пошкодження, покращивши ситуацію зі світлом. Проте, прогнозувати майбутнє складно через підготовку ворога до чергових атак, які "плюс-мінус" відбуваються кожні 10 днів.

Голова Укренерго про ситуацію в енергетиці: прогнозувати щось дуже важко, адже "розуміємо, що ворог готується до чергової атаки"

Є розуміння, що ворог готується до чергової атаки, на тлі того, як масована російська атака на енергетику в Україні відбувається "кожні 10 днів, плюс-мінус", повідомив в ефірі телемарафону у п'ятницю голова правління Укренерго Віталій Зайченко, пише УНН.

Деталі

За словами голови Укренерго, "завдяки спільним зусиллям вдалося відновити те, що було дуже сильно пошкоджено" й покращити ситуацію зі світлом. Але на запитання, чи збережеться така ситуація, він вказав, що "зараз прогнозувати щось дуже важко".

Тому що ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Це завжди буває. Ми вже це бачимо з початку осені, що кожні 10 днів, плюс-мінус, відбувається атака на енергосистему, масована при тому, і після неї досить важко балансувати енергосистему, доводиться застосовувати графіки аварійних відключень

- сказав Зайченко.

Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго26.12.25, 11:49 • 7326 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго