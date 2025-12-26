Глава Укрэнерго о ситуации в энергетике: прогнозировать что-либо очень трудно, ведь "понимаем, что враг готовится к очередной атаке"

$41.930.22
49.430.26
ukenru
10:40 • 1308 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:07 • 6258 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 11980 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 21412 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 13644 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 21813 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 14474 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 15359 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 23848 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 78776 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
6.2м/с
84%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД26 декабря, 01:27 • 17721 просмотра
Трамп заявил о мощном ударе по террористам ИГИЛ в Нигерии26 декабря, 02:02 • 12501 просмотра
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 14492 просмотра
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 13287 просмотра
Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР26 декабря, 03:43 • 9014 просмотра
публикации
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 21438 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 21833 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 78784 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 80031 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 60657 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Марк Рютте
Манфред Вебер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 6724 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 19386 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 23290 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 24286 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 27393 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ИРИС-Т
MIM-104 Patriot
Mercedes-Benz Zetros

Глава Укрэнерго о ситуации в энергетике: прогнозировать что-либо очень трудно, ведь "понимаем, что враг готовится к очередной атаке"

Киев • УНН

 • 224 просмотра

По словам главы Укрэнерго, удалось восстановить значительные повреждения, улучшив ситуацию со светом. Однако прогнозировать будущее сложно из-за подготовки врага к очередным атакам, которые "плюс-минус" происходят каждые 10 дней.

Глава Укрэнерго о ситуации в энергетике: прогнозировать что-либо очень трудно, ведь "понимаем, что враг готовится к очередной атаке"

Есть понимание, что враг готовится к очередной атаке, на фоне того, как массированная российская атака на энергетику в Украине происходит "каждые 10 дней, плюс-минус", сообщил в эфире телемарафона в пятницу глава правления Укрэнерго Виталий Зайченко, пишет УНН.

Детали

По словам главы Укрэнерго, "благодаря совместным усилиям удалось восстановить то, что было очень сильно повреждено" и улучшить ситуацию со светом. Но на вопрос, сохранится ли такая ситуация, он указал, что "сейчас прогнозировать что-то очень трудно".

Потому что мы понимаем, что враг готовится к очередной атаке. Это всегда бывает. Мы уже это видим с начала осени, что каждые 10 дней, плюс-минус, происходит атака на энергосистему, массированная при том, и после нее довольно трудно балансировать энергосистему, приходится применять графики аварийных отключений

- сказал Зайченко.

Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго26.12.25, 11:49 • 8176 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго