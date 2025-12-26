Глава Укрэнерго о ситуации в энергетике: прогнозировать что-либо очень трудно, ведь "понимаем, что враг готовится к очередной атаке"

Есть понимание, что враг готовится к очередной атаке, на фоне того, как массированная российская атака на энергетику в Украине происходит "каждые 10 дней, плюс-минус", сообщил в эфире телемарафона в пятницу глава правления Укрэнерго Виталий Зайченко, пишет УНН.

По словам главы Укрэнерго, "благодаря совместным усилиям удалось восстановить то, что было очень сильно повреждено" и улучшить ситуацию со светом. Но на вопрос, сохранится ли такая ситуация, он указал, что "сейчас прогнозировать что-то очень трудно".

Потому что мы понимаем, что враг готовится к очередной атаке. Это всегда бывает. Мы уже это видим с начала осени, что каждые 10 дней, плюс-минус, происходит атака на энергосистему, массированная при том, и после нее довольно трудно балансировать энергосистему, приходится применять графики аварийных отключений