Аварийные отключения света ввели в отдельных областях - Укрэнерго

$41.930.22
49.430.26
ukenru
Эксклюзив
08:30 • 3536 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 2342 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 7108 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 8956 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 12171 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 21799 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 71219 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 69198 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 83829 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 41143 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
5.8м/с
83%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Враг атаковал объект критической инфраструктуры на Волыни: что известно25 декабря, 23:34 • 13104 просмотра
россия отказалась от планов увеличить втрое производство СПГ из-за международных санкций - Bloomberg26 декабря, 00:11 • 10192 просмотра
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД26 декабря, 01:27 • 11157 просмотра
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 5922 просмотра
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 4310 просмотра
публикации
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 3536 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 7108 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 71219 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 73525 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 54496 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юн Сок Ёль
Александр Бильчук
Федор Вениславский
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Южная Корея
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 1604 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 16792 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 20823 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 21836 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 25013 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Холм
The New York Times
Ми-8

Аварийные отключения света ввели в отдельных областях - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 430 просмотра

В Украине в отдельных областях применены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обнародованные ранее графики почасовых отключений пока не действуют.

Аварийные отключения света ввели в отдельных областях - Укрэнерго

В Украине на утро действуют аварийные отключения электроэнергии в отдельных областях, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных областях сейчас применены аварийные отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений в этих регионах пока не действуют

- сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации.

Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго26.12.25, 10:22 • 2342 просмотра

Как отмечается, потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 26 декабря, по состоянию на 9:30, оно было на 10,9% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причина таких изменений - меньший объем применения мер ограничения в большинстве регионов Украины.

Вчера, 25 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером - на 4,3% выше, чем максимум предыдущего дня. Причина таких изменений - также в применении меньшего объема ограничений в части областей.

"В регионах, где сегодня применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных обесточиваний", - подчеркнули в Укрэнерго.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина