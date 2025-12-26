Аварийные отключения света ввели в отдельных областях - Укрэнерго
Киев • УНН
В Украине в отдельных областях применены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обнародованные ранее графики почасовых отключений пока не действуют.
В Украине на утро действуют аварийные отключения электроэнергии в отдельных областях, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных областях сейчас применены аварийные отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений в этих регионах пока не действуют
Отмечается, что аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации.
Как отмечается, потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 26 декабря, по состоянию на 9:30, оно было на 10,9% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причина таких изменений - меньший объем применения мер ограничения в большинстве регионов Украины.
Вчера, 25 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером - на 4,3% выше, чем максимум предыдущего дня. Причина таких изменений - также в применении меньшего объема ограничений в части областей.
"В регионах, где сегодня применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных обесточиваний", - подчеркнули в Укрэнерго.