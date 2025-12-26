Аварійні відключення світла ввели в окремих областях - Укренерго
Київ • УНН
В Україні в окремих областях застосовано аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Оприлюднені раніше графіки погодинних відключень наразі не діють.
В Україні на ранок діють аварійні відключення електроенергії в окремих областях, повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих областях наразі застосовані аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень у цих регіонах наразі не діють
Зазначається, що аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації.
Як зазначається, споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 26 грудня, станом на 9:30, воно було на 10,9% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня. Причина таких змін - менший обсяг застосування заходів обмеження у більшості регіонів України.
Вчора, 25 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері - на 4,3% вищим, ніж максимум попереднього дня. Причина таких змін - також у застосуванні меншого обсягу обмежень у частині областей.
"У регіонах, де сьогодні застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень", - наголосили в Укренерго.