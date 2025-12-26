Аварійні відключення світла ввели в окремих областях - Укренерго

$41.930.22
49.430.26
ukenru
Ексклюзив
08:30 • 3752 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 2548 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 7482 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 9200 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 12280 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 21848 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 71338 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 69281 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рік
25 грудня, 09:37 • 83957 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзі
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 41169 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
Графіки відключень електроенергії
Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо25 грудня, 23:34 • 13104 перегляди
росія відмовилася від планів збільшити втричі виробництво СПГ через міжнародні санкції - Bloomberg26 грудня, 00:11 • 10192 перегляди
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД26 грудня, 01:27 • 11157 перегляди
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямкуVideo26 грудня, 02:38 • 5920 перегляди
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД26 грудня, 03:10 • 4308 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 73605 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 54560 перегляди
Дональд Трамп
Юн Сок Йоль
Олександр Більчук
Федір Веніславський
Радослав Сікорський
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Південна Корея
Одеська область
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 1644 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 16824 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 20842 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 21857 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 25032 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
The Hill
The New York Times
Мі-8

Аварійні відключення світла ввели в окремих областях - Укренерго

Київ • УНН

 • 474 перегляди

В Україні в окремих областях застосовано аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Оприлюднені раніше графіки погодинних відключень наразі не діють.

Аварійні відключення світла ввели в окремих областях - Укренерго

В Україні на ранок діють аварійні відключення електроенергії в окремих областях, повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих областях наразі застосовані аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень у цих регіонах наразі не діють

- повідомили в Укренерго.

Зазначається, що аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації.

Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго26.12.25, 10:22 • 2552 перегляди

Як зазначається, споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 26 грудня, станом на 9:30, воно було на 10,9% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня. Причина таких змін - менший обсяг застосування заходів обмеження у більшості регіонів України.

Вчора, 25 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері - на 4,3% вищим, ніж максимум попереднього дня. Причина таких змін - також у застосуванні меншого обсягу обмежень у частині областей.

"У регіонах, де сьогодні застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень", - наголосили в Укренерго.

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна