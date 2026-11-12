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The New York Times

Біткоїн падає на тлі нестабільності в Nvidia

Київ • УНН

 • 1648 перегляди

Біткоїн подешевшав на 1,4% до $73 500 через слабкий апетит до ризику та відтік $2,5 млрд зі спотових ETF. Ринок очікує рівень $70 000.

Біткоїн падає на тлі нестабільності в Nvidia

Біткоїн у четвер, 12 листопада, знизився в ціні на тлі того, як відновлення занепокоєння щодо акцій технологічних компаній послабило апетит до ризику, а постійні виведення коштів з американських спотових біржових фондів посилили тиск. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Оригінальна криптовалюта впала в ціні на цілих 1,4% і станом на 8:45 ранку за лондонським часом (10:45 за Києвом) торгувалася близько 73 500 доларів. Інші криптовалюти також ослабли, як і ф'ючерси на американські акції, які впали через побоювання з приводу кадрових перестановок у Nvidia Corp., що негативно позначилося на ринку штучного інтелекту.

Акції Nvidia обвалилися на тлі можливого звільнення Дженсена Хуанга після скандалу з романом12.11.26, 11:32 • 2280 переглядiв

Акції виробника мікросхем впали на 10% наприкінці торгової сесії США у середу, 11 листопада. Компанія працює із зовнішньою фірмою над пошуком потенційних кандидатів на заміну генеральному директору Дженсену Хуангу після повідомлень про позашлюбні зв'язки, у тому числі з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю, повідомляє Bloomberg.

Відновлення біткоїну після липневого мінімуму 2026 року нижче 58 000 доларів останнім часом сповільнилося. У середу, 11 листопада, він досягнув тримісячного мінімуму після того, як вища, ніж очікувалося, інфляція в США посилила очікування подальшого підвищення відсоткових ставок.

Наростають й інші фактори, що перешкоджають зростанню. Рішення MSCI Inc. виключити Strategy Inc., найбільшого корпоративного покупця біткоїну, зі своїх глобальних фондових індексів стало ще одним фактором, що впливає на криптовалюту, за словами Керолайн Морон, співзасновника Orbit Markets.

"Хоча це рішення було широко очікуваним, воно посилило гарячкові настрої навколо цього класу активів після проміжних виборів, - сказала вона, маючи на увазі вибори в США. - У короткостроковій перспективі відсутня підтримка зниження, і наступний ключовий рівень, за яким слід стежити, знаходиться на позначці 70 000 доларів".

Минулого тижня демократи здобули переконливу перемогу на виборах у США, отримавши контроль над обома палатами Конгресу наступного року. Це поставить законодавчу гілку влади у країні у суперечність із більш лояльною до криптовалют республіканською адміністрацією президента Дональда Трампа, пише видання. Демократи зробили зростаючий крипто-статок Трампа проблемою у проміжних кампаніях, вказує видання.

Приплив коштів у спотові біткоїн-ETF змінився 30 жовтня, за чотири дні до виборів. З того часу із цих фондів стався чистий відтік приблизно 2,5 мільярда доларів.

Біткоїн показав найслабший жовтень за 12 років, впавши на понад 7%03.11.26, 11:09 • 4509 переглядiв

Юлія Шрамко

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