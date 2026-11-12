Биткоин падает на фоне нестабильности в Nvidia

Биткоин в четверг, 12 ноября, снизился в цене на фоне того, как возобновившиеся опасения по поводу акций технологических компаний ослабили аппетит к риску, а постоянный отток средств из американских спотовых биржевых фондов усилил давление. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Оригинальная криптовалюта упала в цене на целых 1,4% и по состоянию на 8:45 утра по лондонскому времени (10:45 по Киеву) торговалась около 73 500 долларов. Другие криптовалюты также ослабли, как и фьючерсы на американские акции, которые упали из-за опасений по поводу кадровых перестановок в Nvidia Corp., что негативно сказалось на рынке искусственного интеллекта.

Акции Nvidia обвалились на фоне возможного увольнения Дженсена Хуанга после скандала с романом

Акции производителя микросхем упали на 10% в конце торговой сессии в США в среду, 11 ноября. Компания работает с внешней фирмой над поиском потенциальных кандидатов на замену генеральному директору Дженсену Хуангу после сообщений о внебрачных связях, в том числе с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая, сообщает Bloomberg.

Восстановление биткоина после июльского минимума 2026 года ниже 58 000 долларов в последнее время замедлилось. В среду, 11 ноября, он достиг трехмесячного минимума после того, как более высокая, чем ожидалось, инфляция в США усилила ожидания дальнейшего повышения процентных ставок.

Нарастают и другие факторы, препятствующие росту. Решение MSCI Inc. исключить Strategy Inc., крупнейшего корпоративного покупателя биткоина, из своих глобальных фондовых индексов стало еще одним фактором, влияющим на криптовалюту, по словам Кэролайн Морон, соучредителя Orbit Markets.

"Хотя это решение было широко ожидаемым, оно усилило нервозные настроения вокруг этого класса активов после промежуточных выборов, — сказала она, имея в виду выборы в США. — В краткосрочной перспективе отсутствует поддержка снижения, и следующий ключевой уровень, за которым следует наблюдать, находится на отметке 70 000 долларов".

На прошлой неделе демократы одержали убедительную победу на выборах в США, получив контроль над обеими палатами Конгресса в следующем году. Это поставит законодательную ветвь власти в стране в противоречие с более лояльной к криптовалютам республиканской администрацией президента Дональда Трампа, пишет издание. Демократы сделали растущее криптовалютное состояние Трампа проблемой в промежуточных кампаниях, указывает издание.

Приток средств в спотовые биткоин-ETF изменился 30 октября, за четыре дня до выборов. С тех пор из этих фондов произошел чистый отток примерно 2,5 миллиарда долларов.

Биткоин показал самый слабый октябрь за 12 лет, упав более чем на 7%