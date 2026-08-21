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Біткоїн прямує до найбільшого тижневого зростання за три роки

Київ • УНН

 • 1966 перегляди

Біткоїн подорожчав на 25% за тиждень і торгується біля 78 500 доларів. Зростання підтримали припливи ETF та ліквідації коротких позицій.

Біткоїн прямує до найбільшого тижневого зростання за три роки

Біткоїн у п'ятницю продовжив зростання, прямуючи до свого найкращого тижневого приросту за три роки, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Станом на 9:53 ранку в Лондоні ціна оригінальної криптовалюти зросла більш ніж на 8%, торгуючись близько 78 500 доларів. Цього тижня вона зросла приблизно на 25%, і якщо це зростання збережеться, це буде найбільше тижневе зростання з березня 2023 року.

На ринку знову з'явився ентузіазм, коли міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив у середу, що міністерство щонайменше подвоїть обсяг викупу довгострокових облігацій, що спричинило зростання, яке змусило трейдерів ліквідувати мільярди коротких позицій. Того ж дня президент США Дональд Трамп зустрівся з лідерами криптоіндустрії, що ще більше посилило оптимізм.

"Справжнім рушієм стало подвоєння викупу довгострокових облігацій Міністерством фінансів США, що знизило дохідність довгих облігацій і загалом підвищило апетит до ризику", – сказала Рейчел Лукас, аналітик BTC Markets. "Ніщо не змінило довгострокову перспективу біткоїна, але ніщо також не змінило його волатильність", - вказала вона.

Короткі позиції на біткоїн залишаються основним фактором зростання цін на біткоїн, стверджує Адам Морган Маккарті, провідний дослідник LO:TECH, лондонської фірми з ліквідності цифрових активів та ринкових даних. Згідно з даними Coinglass, з 19 серпня було ліквідовано понад 2 мільярди доларів ведмежих ставок на біткоїн на ринку безстрокових ф'ючерсів.

"Золото є справжнім макросигналом цього тижня: воно чисто зросло після того, як Мінфін (США) подвоїв свої операції з купівлі облігацій, без жодної примусової купівлі, яка б завищила ціну біткоїна", - сказав Маккарті. "Якщо ви шукаєте, де інвестори насправді хеджуються від валютних та інфляційних ризиків цього тижня, золото це показує, а біткоїн - ні", - зазначив він.

Зустріч Трампа, у якій взяли участь керівники таких компаній, як Coinbase Global Inc. та Payward Inc., була сприйнята як позитивний сигнал щодо зобов'язань адміністрації щодо криптовалюти. Трамп закликав Сенат ухвалити закон про ясність (Clarity Act), законопроєкт про структуру криптовалютного ринку, який застопорився через розбіжності щодо положень стосовно етики. Законопроєкт не був прийнятий на голосування до серпневих канікул у Сенаті.

Інституційні покупці повернулися на ринок цього тижня, а спотові біржові фонди біткоїнів, що котируються в США, на шляху до найбільшого тижневого припливу з січня. 13 ETF додали понад 1 мільярд доларів цього тижня.

"Зустріч Трампа з питань криптовалют, імпульс закону про ясність та позитивний приплив ETF додали настроїв, але це не вся історія", – сказала Лукас.

Ще однією ознакою життя є те, що великі власники токена, відомі як Bitcoin Whales, нещодавно додали приблизно 2,75 мільярда доларів токена за 60 днів, згідно з CryptoQuant.

Біткоїн залишається значно нижче свого піку в понад 126 000 доларів США, досягнутого минулого жовтня, що відбулося безпосередньо перед різким розпродажем, у результаті якого його ціна опустилася до 58 642 доларів США наприкінці червня.

Біткоїн впав нижче 60 тисяч доларів25.06.26, 02:17 • 12258 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаФінанси
Золото
Біткойн
Сенат Сполучених Штатів Америки
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Лондон