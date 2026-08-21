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Биткоин движется к крупнейшему недельному росту за три года

Киев • УНН

 • 1916 просмотра

Биткоин подорожчал на 25% за неделю и торгуется около 78 500 долларов. Рост поддержали притоки средств в ETF и ликвидации коротких позиций.

Биткоин движется к крупнейшему недельному росту за три года

Биткоин в пятницу продолжил рост, двигаясь к своему лучшему недельному приросту за три года, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 9:53 утра в Лондоне цена оригинальной криптовалюты выросла более чем на 8%, торгуясь на уровне около 78 500 долларов. На этой неделе она выросла примерно на 25%, и если этот рост сохранится, это будет наибольший недельный прирост с марта 2023 года.

На рынке вновь появился энтузиазм, когда министр финансов США Скотт Бессент объявил в среду, что министерство как минимум вдвое увеличит объем выкупа долгосрочных облигаций, что вызвало рост, заставивший трейдеров ликвидировать миллиарды коротких позиций. В тот же день президент США Дональд Трамп встретился с лидерами криптоиндустрии, что еще больше усилило оптимизм.

"Настоящим драйвером стало удвоение выкупа долгосрочных облигаций Министерством финансов США, что снизило доходность длинных облигаций и в целом повысило аппетит к риску", – сказала Рейчел Лукас, аналитик BTC Markets. "Ничто не изменило долгосрочную перспективу биткоина, но ничто также не изменило его волатильность", - указала она.

Короткие позиции по биткоину остаются основным фактором роста цен на биткоин, утверждает Адам Морган Маккарти, ведущий исследователь LO:TECH, лондонской компании, занимающейся ликвидностью цифровых активов и рыночными данными. Согласно данным Coinglass, с 19 августа на рынке бессрочных фьючерсов было ликвидировано более 2 миллиардов долларов медвежьих ставок на биткоин.

"Золото является настоящим макросигналом этой недели: оно уверенно выросло после того, как Минфин (США) вдвое увеличил свои операции по покупке облигаций, без каких-либо принудительных покупок, которые завысили бы цену биткоина", - сказал Маккарти. "Если вы ищете, где инвесторы на самом деле хеджируют валютные и инфляционные риски на этой неделе, золото это показывает, а биткоин - нет", - отметил он.

Встреча Трампа, в которой приняли участие руководители таких компаний, как Coinbase Global Inc. и Payward Inc., была воспринята как позитивный сигнал относительно обязательств администрации в отношении криптовалюты. Трамп призвал Сенат принять закон о ясности (Clarity Act), законопроект о структуре рынка криптовалют, который застопорился из-за разногласий по положениям, касающимся этики. Законопроект не был вынесен на голосование до августовских каникул в Сенате.

Институциональные покупатели вернулись на рынок на этой неделе, а котирующиеся в США спотовые биржевые фонды биткоина движутся к крупнейшему недельному притоку с января. 13 ETF привлекли более 1 миллиарда долларов на этой неделе.

"Встреча Трампа по вопросам криптовалют, импульс закона о ясности и положительный приток средств в ETF улучшили настроения, но это не вся история", – сказала Лукас.

Еще одним признаком активности стало то, что крупные держатели токена, известные как Bitcoin Whales, недавно приобрели токены примерно на 2,75 миллиарда долларов за 60 дней, согласно данным CryptoQuant.

Биткоин остается значительно ниже своего пика — более 126 000 долларов США, достигнутого в октябре прошлого года, непосредственно перед резкой распродажей, в результате которой его цена опустилась до 58 642 долларов США в конце июня.

Биткоин упал ниже 60 тысяч долларов25.06.26, 02:17 • 12258 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаФинансы
Золото
Биткойн
Сенат Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Лондон