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Биткоин упал ниже 60 тысяч долларов

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Курс биткоина опустился до 59 023 долларов, самого низкого уровня с октября. Трейдеры за сутки потеряли почти 800 млн долларов в ликвидированных длинных позициях.

Биткоин упал ниже 60 тысяч долларов

Курс биткоина опустился ниже 60 тыс. долларов, усилив беспокойство инвесторов относительно дальнейшей динамики криптовалютного рынка. На фоне падения трейдеры за сутки потеряли почти 800 млн долларов в ликвидированных длинных позициях, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В среду биткоин подешевел на 5,4% и в моменте опускался до 59 023 долларов – самого низкого уровня с октября 2024 года. В последний раз криптовалюта торговалась выше отметки 60 тыс. долларов в начале июня.

Дополнительное давление на рынок оказывает квартальное истечение срока действия биткоин-опционов на сумму около 10 млрд долларов, запланированное на пятницу. В то же время акции компании Strategy Майкла Сейлора снижались шестую торговую сессию подряд и достигли самого низкого уровня с февраля 2024 года, а эффективная доходность ее привилегированных бумаг выросла примерно до 14%.

Аналитики также отмечают снижение активности розничных инвесторов. Часть трейдеров переориентировала капитал на акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, тогда как биткоин в последнее время не демонстрирует свойств защитного актива во время геополитической и инфляционной нестабильности.

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Степан Гафтко

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