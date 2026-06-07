Биткоин упал ниже 60 тысяч долларов впервые с октября 2024 года

$44.3851.67
ukenru
11:59 • 5996 просмотра
Дроны FP-2 поразили два нефтяных объекта в временно оккупированном КрымуVideo
Эксклюзив
10:35 • 12675 просмотра
Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода
10:21 • 13392 просмотра
Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия
09:41 • 20022 просмотра
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto
07:53 • 18409 просмотра
На Буковине под группой детей обрушился мост во время экскурсии, есть пострадавшиеVideo
7 июня, 07:14 • 19221 просмотра
Враг атаковал беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, есть повреждения
6 июня, 19:20 • 39031 просмотра
Ирландский завод легально поставляет сырье для российского ВПК - FT
6 июня, 15:56 • 58611 просмотра
Пентагон повысил уровень угрозы из-за шпионажа Израиля за чиновниками США - NBC News
Эксклюзив
6 июня, 13:30 • 44513 просмотра
Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора
6 июня, 12:33 • 40147 просмотра
ССО ВСУ взяли под огневой контроль сухопутный коридор россиян в КрымVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
1м/с
79%
750мм
Популярные новости
россия все быстрее теряет контроль над захваченными территориями Украины - ISW7 июня, 03:33 • 12420 просмотра
Ответственность за взрыв морского дрона в порту Констанца лежит на России — президент Румынии7 июня, 04:15 • 11445 просмотра
Что празднуют 7 июня в Украине и мире7 июня, 04:31 • 10571 просмотра
Продовольственный кризис: в Крыму из магазинов начали исчезать самые популярные продукты питанияVideo7 июня, 05:03 • 4890 просмотра
Более 30 детей были на мосту, шестеро — пострадали: на Буковине начато расследованиеVideo08:26 • 7602 просмотра
публикации
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto09:41 • 20020 просмотра
Уход за розами в течение года: что делать весной, летом, осенью и зимой, чтобы иметь здоровые цветыPhoto6 июня, 14:12 • 55002 просмотра
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto6 июня, 05:53 • 74285 просмотра
Куда пойти в Киеве 6-7 июняPhoto5 июня, 17:31 • 89547 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
5 июня, 14:02 • 116609 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Штилерман
Иван Федоров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Армения
Крым
Село
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 21350 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 92879 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 137005 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 140844 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 173314 просмотра
Актуальное
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Социальная сеть
Старлинк

Биткоин упал ниже 60 тысяч долларов впервые с октября 2024 года

Киев • УНН

 • 1340 просмотра

Стоимость криптовалюты упала до 59 101 доллара из-за оттока средств и конкуренции с искусственным интеллектом. Это самый низкий уровень с октября 2024 года.

Биткоин упал ниже 60 тысяч долларов впервые с октября 2024 года

Цена биткоина впервые с октября 2024 года опустилась ниже отметки в 60 тысяч долларов. Крупнейшая криптовалюта продолжает терять стоимость после пика роста, который наблюдался после переизбрания президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg,  передает УНН.

Детали

По информации издания, в ходе торгов в Нью-Йорке в пятницу биткоин подешевел на 7% и опустился до 59 101 доллара. Отмечается, что криптовалюта потеряла более половины своей стоимости от рекордного уровня более 126 тысяч долларов, зафиксированного в октябре прошлого года. Сейчас биткоин "стоит меньше, чем когда крипто-сторонник Трамп вернул себе Белый дом".

Среди причин падения издание называет вывод средств инвесторов из биржевых фондов, связанных с биткоином, возобновление геополитической напряженности и опасения относительно долговечности одного из важнейших источников спроса на рынке. 

В то же время, по мнению рыночного стратега Майкла Антонелли, криптовалюты потеряли статус главного инвестиционного тренда из-за роста интереса к искусственному интеллекту.

В течение длительного времени криптовалюта была горячей инвестицией, которой Кремниевая долина и все институции были одержимы, а искусственный интеллект вытеснил ее 

– сказал Майкл Антонелли.

Все так просто: искусственный интеллект вытеснил ее как горячий инвестиционный тренд 

– подчеркнул рыночный стратег.

Напомним

Стоимость биткоина упала до 73 294 долларов на фоне конфликта США и Ирана. Из американских ETF в мае вывели около 1,5 миллиарда долларов. 

Алла Киосак

ЭкономикаНовости МираФинансы
ИИ (искусственный интеллект)
Выборы в США
Тренд
Биткойн
Bloomberg News
Белый дом
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Иран