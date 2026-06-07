Биткоин упал ниже 60 тысяч долларов впервые с октября 2024 года
Киев • УНН
Стоимость криптовалюты упала до 59 101 доллара из-за оттока средств и конкуренции с искусственным интеллектом. Это самый низкий уровень с октября 2024 года.
Цена биткоина впервые с октября 2024 года опустилась ниже отметки в 60 тысяч долларов. Крупнейшая криптовалюта продолжает терять стоимость после пика роста, который наблюдался после переизбрания президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
По информации издания, в ходе торгов в Нью-Йорке в пятницу биткоин подешевел на 7% и опустился до 59 101 доллара. Отмечается, что криптовалюта потеряла более половины своей стоимости от рекордного уровня более 126 тысяч долларов, зафиксированного в октябре прошлого года. Сейчас биткоин "стоит меньше, чем когда крипто-сторонник Трамп вернул себе Белый дом".
Среди причин падения издание называет вывод средств инвесторов из биржевых фондов, связанных с биткоином, возобновление геополитической напряженности и опасения относительно долговечности одного из важнейших источников спроса на рынке.
В то же время, по мнению рыночного стратега Майкла Антонелли, криптовалюты потеряли статус главного инвестиционного тренда из-за роста интереса к искусственному интеллекту.
В течение длительного времени криптовалюта была горячей инвестицией, которой Кремниевая долина и все институции были одержимы, а искусственный интеллект вытеснил ее
Все так просто: искусственный интеллект вытеснил ее как горячий инвестиционный тренд
Напомним
Стоимость биткоина упала до 73 294 долларов на фоне конфликта США и Ирана. Из американских ETF в мае вывели около 1,5 миллиарда долларов.