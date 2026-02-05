Биткойн обвалился ниже 65 тыс. долларов

$43.170.02
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 18654 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 18316 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 19969 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 32119 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 65580 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 28803 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 27783 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22147 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15039 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14642 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 18657 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 65583 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 68839 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 98766 просмотра
Facebook

Биткойн обвалился ниже 65 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Биткойн упал на 11% до $64 944, что стало самым низким показателем с октября 2024 года. Это падение уничтожило почти половину стоимости биткойна с момента достижения рекорда.

Биткойн обвалился ниже 65 тыс. долларов

Цена биткойна упала ниже 65 000 долларов, поскольку отмена ставок с использованием кредитного плеча и более широкая рыночная турбулентность углубили распродажу, которая уничтожила всю прибыль с момента избрания президента Дональда Трампа, что вызвало спекулятивный ажиотаж в криптовалюте, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В четверг токен упал на целых 11% до 64 944 долларов, что является самым низким показателем с октября 2024 года. Обвал потерял почти половину стоимости биткойна с момента достижения рекорда четыре месяца назад и распространился на другие токены, связанные с ETF и компании, такие как Strategy Inc., которые хранят огромные суммы монет.

Спад ознаменовал резкое отступление от метеоритного роста биткойна на протяжении большей части прошлого года, когда возвращение крипто-дружественного республиканца в Белый дом заставило инвесторов накапливать средства в такие токены и инструменты Уолл-стрит, возникшие вокруг них. Рынок начал трескаться в этом месяце, поскольку рост геополитической напряженности привел к потрясениям на мировых финансовых рынках и ограничил риск. Это вызвало резкое падение биткойна с середины января и запустило самоподдерживающийся цикл продажи, поскольку фонды ликвидировали активы для выполнения обязательств по погашению и разрешению кредитных ставок.

Экономика
Выборы в США
Тренд
Биткойн
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп