Биткойн обвалился ниже 65 тыс. долларов
Киев • УНН
Биткойн упал на 11% до $64 944, что стало самым низким показателем с октября 2024 года. Это падение уничтожило почти половину стоимости биткойна с момента достижения рекорда.
Цена биткойна упала ниже 65 000 долларов, поскольку отмена ставок с использованием кредитного плеча и более широкая рыночная турбулентность углубили распродажу, которая уничтожила всю прибыль с момента избрания президента Дональда Трампа, что вызвало спекулятивный ажиотаж в криптовалюте, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
В четверг токен упал на целых 11% до 64 944 долларов, что является самым низким показателем с октября 2024 года. Обвал потерял почти половину стоимости биткойна с момента достижения рекорда четыре месяца назад и распространился на другие токены, связанные с ETF и компании, такие как Strategy Inc., которые хранят огромные суммы монет.
Спад ознаменовал резкое отступление от метеоритного роста биткойна на протяжении большей части прошлого года, когда возвращение крипто-дружественного республиканца в Белый дом заставило инвесторов накапливать средства в такие токены и инструменты Уолл-стрит, возникшие вокруг них. Рынок начал трескаться в этом месяце, поскольку рост геополитической напряженности привел к потрясениям на мировых финансовых рынках и ограничил риск. Это вызвало резкое падение биткойна с середины января и запустило самоподдерживающийся цикл продажи, поскольку фонды ликвидировали активы для выполнения обязательств по погашению и разрешению кредитных ставок.
