Біткойн обвалився нижче 65 тис. доларів
Київ • УНН
Біткойн впав на 11% до $64 944, що стало найнижчим показником з жовтня 2024 року. Це падіння знищило майже половину вартості біткойна з моменту досягнення рекорду.
Ціна біткойна впала нижче 65 000 доларів, оскільки скасування ставок з використанням кредитного плеча та ширша ринкова турбулентність поглибили розпродаж, який знищив усі прибутки з моменту обрання президента Дональда Трампа, що спричинило спекулятивний ажіотаж у криптовалюти, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
У четвер токен впав на цілих 11% до 64 944 доларів, що є найнижчим показником з жовтня 2024 року. Обвал втратив майже половину вартості біткойна з моменту досягнення рекорду чотири місяці тому та поширився на інші токени, пов'язані ETF та компанії, такі як Strategy Inc., які зберігають величезні суми монет.
Спад ознаменував різке відступлення від метеоритного зростання біткойна протягом більшої частини минулого року, коли повернення крипто-дружнього республіканця до Білого дому змусило інвесторів нагромаджувати кошти в такі токени та інструменти Уолл-стріт, що виникли навколо них. Ринок почав тріскатися цього місяця, оскільки зростання геополітичної напруженості призвело до потрясінь на світових фінансових ринках та обмежило ризик. Це спричинило різке падіння біткойна з середини січня та запустило самопідсилювальний цикл продажу, оскільки фонди ліквідували активи для виконання зобов'язань щодо погашення та розв'язання кредитних ставок.
Біткоїн обвалився нижче $70 000, нівелювавши зростання з моменту перемоги Трампа05.02.26, 16:29 • 2020 переглядiв