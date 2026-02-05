Біткойн обвалився нижче 65 тис. доларів

$43.170.02
Ексклюзив
15:05 • 17895 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 17516 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 19362 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 31343 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 64500 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 28603 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 27616 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22074 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14976 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14590 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 24133 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися5 лютого, 12:00 • 27289 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою5 лютого, 12:12 • 14236 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 19842 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 9414 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів20:38 • 662 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 17895 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 64500 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 68472 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 98410 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Рустем Умєров
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Індія
Європа
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo18:35 • 3110 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 9484 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 19885 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 24167 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 49409 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Brent

Біткойн обвалився нижче 65 тис. доларів

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Біткойн впав на 11% до $64 944, що стало найнижчим показником з жовтня 2024 року. Це падіння знищило майже половину вартості біткойна з моменту досягнення рекорду.

Біткойн обвалився нижче 65 тис. доларів

Ціна біткойна впала нижче 65 000 доларів, оскільки скасування ставок з використанням кредитного плеча та ширша ринкова турбулентність поглибили розпродаж, який знищив усі прибутки з моменту обрання президента Дональда Трампа, що спричинило спекулятивний ажіотаж у криптовалюти, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

У четвер токен впав на цілих 11% до 64 944 доларів, що є найнижчим показником з жовтня 2024 року. Обвал втратив майже половину вартості біткойна з моменту досягнення рекорду чотири місяці тому та поширився на інші токени, пов'язані ETF та компанії, такі як Strategy Inc., які зберігають величезні суми монет.

Спад ознаменував різке відступлення від метеоритного зростання біткойна протягом більшої частини минулого року, коли повернення крипто-дружнього республіканця до Білого дому змусило інвесторів нагромаджувати кошти в такі токени та інструменти Уолл-стріт, що виникли навколо них. Ринок почав тріскатися цього місяця, оскільки зростання геополітичної напруженості призвело до потрясінь на світових фінансових ринках та обмежило ризик. Це спричинило різке падіння біткойна з середини січня та запустило самопідсилювальний цикл продажу, оскільки фонди ліквідували активи для виконання зобов'язань щодо погашення та розв'язання кредитних ставок.

Біткоїн обвалився нижче $70 000, нівелювавши зростання з моменту перемоги Трампа05.02.26, 16:29 • 2020 переглядiв

Антоніна Туманова

Економіка
Вибори в США
Тренд
Біткойн
Bloomberg
Дональд Трамп