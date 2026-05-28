Биткоин упал до шестинедельного минимума из-за войны и оттока средств из ETF

Киев • УНН

 • 2694 просмотра

Стоимость биткоина упала до 73 294 долларов на фоне конфликта США и Ирана. Из американских ETF в мае вывели около 1,5 миллиарда долларов.

Биткоин упал до шестинедельного минимума из-за войны и оттока средств из ETF

Биткоин опустился до самого низкого уровня более чем за шесть недель на фоне обеспокоенности инвесторов из-за конфликта между США и Ираном, а также оттока средств из криптовалютных ETF в США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во время торгов в Сингапуре стоимость биткоина падала на 2,5% – до 73 294 долларов, что стало самым низким показателем с 14 апреля. Ethereum потерял более 4% и опустился до 1970 долларов – минимума почти за два месяца.

Аналитики связывают падение крипторынка с опасениями относительно инфляции и возможного повышения процентных ставок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Дополнительное давление создал отток около 1,5 миллиарда долларов из американских спотовых ETF на биткоин в мае.

Слабость биткоина, похоже, в основном связана с макроэкономическими факторами, а не с криптовалютой

– заявил руководитель отдела деривативов FalconX в Азиатско-Тихоокеанском регионе Шон Макналти.

По словам аналитика IG Markets Тони Сикамора, трейдеры занимают осторожную позицию и сокращают рисковые ставки из-за неопределенности вокруг конфликта между США и Ираном.

Степан Гафтко

ЭкономикаФинансы
Война в Украине
Биткойн
Ethereum
Bloomberg L.P.
Сингапур
Соединённые Штаты
Иран