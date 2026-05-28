Цены на нефть упали на 5% из-за ожиданий сделки между США и Ираном
Киев • УНН
Brent и WTI упали на 5% из-за возможной сделки США и Ирана по Ормузскому проливу. Цены достигли минимумов с апреля, несмотря на дефицит запасов в США.
Мировые цены на нефть резко снизились примерно на 5% на фоне ожидания новостей относительно возможного рамочного соглашения между США и Ираном о прекращении конфликта и возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 5,31% – до 94,29 доллара за баррель, а американская WTI потеряла 5,55% и опустилась до 88,68 доллара. Оба сорта нефти достигли самых низких показателей с середины апреля.
Инвесторы ожидают деталей возможной договоренности между Вашингтоном и Тегераном, которая может стабилизировать ситуацию в районе Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти. На рынок также повлияли данные Американского института нефти, согласно которым запасы сырой нефти в США сокращаются уже шестую неделю подряд.
