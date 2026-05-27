Либо США и Иран заключат сделку, либо придется довести дело до конца - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о готовности заключить выгодную сделку с Ираном, несмотря на выборы. Президент США готов возобновить боевые действия в случае отказа режима.
Президент США Дональд Трамп пообещал заключить выгодную сделку о прекращении войны с Ираном, предупредив, что попытки режима "переждать" не увенчаются успехом, потому что "мне плевать на промежуточные выборы", передает УНН со ссылкой на CNN.
"Они думали, что переждут, понимаете? Мы переждем, у него впереди промежуточные выборы", — сказал Трамп во время заседания кабинета министров, отвергая опасения по поводу политических последствий войны внутри страны.
"Мне плевать на промежуточные выборы. Посмотрите, что произошло вчера вечером, это была прелюдия к промежуточным выборам. Люди это понимают", — сказал он, намекая на победу своего кандидата на праймериз Республиканской партии в Техасе.
Президент выразил уверенность, что США вскоре достигнут соглашения о прекращении конфликта, хотя и предупредил, что его администрация пока не удовлетворена условиями и готова возобновить боевые действия, если не сможет добиться выполнения своих требований.
"Мы не удовлетворены, но будем удовлетворены", — сказал Трамп. "Либо так, либо нам придется просто довести дело до конца".
Он также назвал возобновление доступа к интернету в Иране признаком ослабления жесткой позиции режима, утверждая, что "вся их экономическая система разрушена".
"Они просто хотят заключить сделку, — сказал он. — Я думаю, у них нет выбора".
