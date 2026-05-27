Иран обнародовал условия соглашения о выводе войск и разблокировании портов — США это опровергли

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Тегеран заявил о меморандуме по выводу войск США и разблокированию портов в обмен на транзит. Белый дом назвал эту информацию выдумкой.

Иран обнародовал условия соглашения о выводе войск и разблокировании портов — США это опровергли

Иранское государственное телевидение опубликовало детали проекта соглашения с США. В Тегеране это назвали "предварительными неофициальными рамками меморандума о взаимопонимании" между Ираном и США. В то же время во Вашингтоне это опровергли, сообщает УНН со ссылкой на Sky News и CNN.

Детали

Согласно проекту, американские военные силы выведут свои войска из окрестностей Ирана и отменят морскую блокаду иранских портов.

Взамен Иран обязуется в течение месяца восстановить количество коммерческих транзитных судов, проходящих через Ормузский пролив, до довоенного уровня.

В данном проекте соглашения военные суда не учтены, добавляют в сообщении.

В то же время Белый дом опроверг сообщения иранских государственных СМИ о проекте меморандума о взаимопонимании, назвав их "абсолютной выдумкой".

Эта информация от подконтрольных Ирану СМИ не соответствует действительности, а меморандум, который они "опубликовали", является полной выдумкой. Никто не должен верить тому, что распространяют иранские государственные СМИ. Факты имеют значение

- написал в X официальный аккаунт Белого дома «Rapid Response».

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не получит смягчения санкций, если откажется от своих запасов высокообогащенного урана.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Санкции
Белый дом
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран