Иран обнародовал условия соглашения о выводе войск и разблокировании портов — США это опровергли

Иранское государственное телевидение опубликовало детали проекта соглашения с США. В Тегеране это назвали "предварительными неофициальными рамками меморандума о взаимопонимании" между Ираном и США. В то же время во Вашингтоне это опровергли, сообщает УНН со ссылкой на Sky News и CNN.

Согласно проекту, американские военные силы выведут свои войска из окрестностей Ирана и отменят морскую блокаду иранских портов.

Взамен Иран обязуется в течение месяца восстановить количество коммерческих транзитных судов, проходящих через Ормузский пролив, до довоенного уровня.

В данном проекте соглашения военные суда не учтены, добавляют в сообщении.

В то же время Белый дом опроверг сообщения иранских государственных СМИ о проекте меморандума о взаимопонимании, назвав их "абсолютной выдумкой".

Эта информация от подконтрольных Ирану СМИ не соответствует действительности, а меморандум, который они "опубликовали", является полной выдумкой. Никто не должен верить тому, что распространяют иранские государственные СМИ. Факты имеют значение