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Не только Буданов: посол Украины в Польше вернул польскую награду

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

Василий Боднар вернул кавалерский крест ордена «За заслуги Республики Польша» из-за решения президента Польши лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Не только Буданов: посол Украины в Польше вернул польскую награду

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что возвращает польскую награду на фоне решения Президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, дипломат в то же время призвал "к откровенному разговору", пишет УНН.

Детали

"Сегодня мы переживаем сложный этап нашей истории. Мы выстроили отношения, основанные на доверии, солидарности и поддержке. Польша для нас - это друзья, союзники и партнеры. Это миллионы полячек и поляков, которые открыли свои дома и сердца для наших людей, помогли Украине в самое сложное время. Эту помощь мы будем всегда помнить, ценить и рассказывать о ней нашим детям и внукам. Мы, как никто другой в Европе, понимаем угрозу со стороны россии. У нас много общих интересов: безопасность, оборона, восстановление и европейская интеграция", - написал Боднар в субботу в соцсетях.

Он отметил, что как посол Украины в Польше "работал и работаю над тем, чтобы наши отношения развивались, чтобы реализовывались совместные проекты и решались сложные исторические вопросы". "Благодаря хорошему диалогу за последние полтора года нам удалось достичь многого", - указал дипломат.

Но я не могу остаться в стороне от решения, которое считаю исторически несправедливым. Понимая эмоции, которые царят в Польше, не могу принять, что Президента Украины, Владимира Зеленского - друга Польши, главу государства, которое мужественно защищается от российского агрессора и защищает мир в Европе, лишили высшей польской награды. В условиях войны россии против Украины, под атаками ракет и дронов, это решение воспринимается особенно болезненно и эмоционально, как жест по отношению ко всему украинскому народу. При этих обстоятельствах я вынужден вернуть Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польша"

- подчеркнул Боднар.

Он отметил, что, несмотря на сегодняшнюю ситуацию, "убежден, что мудрость победит эмоции, а взаимное уважение - политическую конъюнктуру".

"Мы можем иметь разные взгляды, не соглашаться, но мы не должны терять способности слышать друг друга и искать решения путем диалога. Помним, что от наших ссор всегда выигрывает враг – москва. Еще раз призываю к откровенному разговору. Уверен, что при наличии доброй воли мы найдем разумные решения", - подчеркнул посол Украины в Варшаве.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

В Офисе Президента прокомментировали решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского ранее врученного ему польского ордена Белого Орла. Руководитель ОП Кирилл Буданов назвал это "подарком для московского агрессора", добавил, что Украина даст оценку этому событию, и отказался от собственной польской награды - золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".

Юлия Шрамко

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