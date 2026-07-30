Президент Польши подписал закон о запрете мобильных телефонов в школах
Киев • УНН
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал изменения в закон об образовании, которые запрещают мобильные телефоны в школах и детских садах. Запрет вступит в силу с 1 сентября 2026 года, с исключениями для учебных нужд и экстренных случаев.
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал изменения в Закон "Об образовании", которые запрещают использование мобильных телефонов в детских садах и школах, в том числе во время перемен. Запрет вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает Wiadomości, пишет УНН.
Детали
Согласно новым правилам, ученикам государственных и частных начальных школ будет запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, позволяющими общаться, записывать звук или видео. Запрет будет действовать во время уроков, перемен и других занятий в школе.
Он также будет распространяться на учебные мероприятия, организованные за пределами школы, например, уроки физкультуры на открытых спортивных площадках.
Кроме того, детям будет запрещено приносить и использовать электронные устройства во время пребывания в детских садах, школах с дошкольными отделениями и других учреждениях дошкольного образования как на территории этих учреждений, так и во время организованных вне их занятий.
В то же время предусмотрены исключения. Ученики смогут пользоваться устройствами, если учитель признает это необходимым для проведения занятий или проверки знаний, если возникнет необходимость в срочной связи с родителями или в случае непосредственной угрозы жизни или здоровью.
Также директор образовательного учреждения может разрешить использование электронного устройства, если это связано с заболеванием, инвалидностью или другими особыми потребностями ученика, которые требуют применения специального оборудования или мобильных приложений для мониторинга состояния здоровья. Это исключение распространяется и на детей дошкольного возраста.
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