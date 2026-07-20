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Чешское правительство одобрило полный запрет мобильных телефонов в школах с 2027 года

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Кабинет министров Чехии одобрил законопроект о запрете гаджетов в учебных заведениях. Ограничение вступит в силу с 1 сентября 2027 года, исключения предусмотрены для детей с медицинскими показаниями.

Чешское правительство одобрило полный запрет мобильных телефонов в школах с 2027 года

Чешский кабинет министров, как и ожидалось, одобрил законопроект о полном запрете мобильных телефонов и гаджетов в учебных заведениях, инициированный премьер-министром Андреем Бабишем и министром образования Робертом Плагой, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Как на пресс-конференции сообщил глава чешского кабинета, правительство вынесло положительное заключение по данной поправке к закону об образовании. Против реформы в ходе обсуждения высказался детский омбудсмен Мартин Бенеш, который назвал жесткое регулирование избыточным, поскольку школы и сейчас могут вводить подобные ограничения с помощью внутренних уставов.

В ответ на эту критику глава Минобразования Чехии Роберт Плага призвал омбудсмена лично посетить школы, где уже действуют ограничения на переменах, выразив уверенность, что это заставит его изменить свое мнение.

Добавим

Ограничение должно вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Полное табу на смартфоны коснется детских садов, общеобразовательных школ, а также младших классов гимназий и консерваторий. Примечательно, что гаджетами нельзя будет пользоваться не только во время уроков и перемен, но и в столовых, на продленке и в школьных секциях. Исключения из правил коснутся детей, которым гаджеты необходимы по медицинским показаниям или из-за особых образовательных потребностей – например, для непрерывного мониторинга уровня сахара при диабете или в качестве компенсирующего средства. Кроме того, школы смогут делать послабления и разрешать использование мобильных телефонов или планшетов непосредственно в учебных целях, а также во время проведения школьных экскурсий и поездок.

В Германии предлагают установить возрастные ограничения на использование соцсетей09.06.25, 00:09 • 5112 просмотров

Антонина Туманова

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