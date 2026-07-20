Чешское правительство одобрило полный запрет мобильных телефонов в школах с 2027 года

Чешский кабинет министров, как и ожидалось, одобрил законопроект о полном запрете мобильных телефонов и гаджетов в учебных заведениях, инициированный премьер-министром Андреем Бабишем и министром образования Робертом Плагой, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Как на пресс-конференции сообщил глава чешского кабинета, правительство вынесло положительное заключение по данной поправке к закону об образовании. Против реформы в ходе обсуждения высказался детский омбудсмен Мартин Бенеш, который назвал жесткое регулирование избыточным, поскольку школы и сейчас могут вводить подобные ограничения с помощью внутренних уставов.

В ответ на эту критику глава Минобразования Чехии Роберт Плага призвал омбудсмена лично посетить школы, где уже действуют ограничения на переменах, выразив уверенность, что это заставит его изменить свое мнение.

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Ограничение должно вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Полное табу на смартфоны коснется детских садов, общеобразовательных школ, а также младших классов гимназий и консерваторий. Примечательно, что гаджетами нельзя будет пользоваться не только во время уроков и перемен, но и в столовых, на продленке и в школьных секциях. Исключения из правил коснутся детей, которым гаджеты необходимы по медицинским показаниям или из-за особых образовательных потребностей – например, для непрерывного мониторинга уровня сахара при диабете или в качестве компенсирующего средства. Кроме того, школы смогут делать послабления и разрешать использование мобильных телефонов или планшетов непосредственно в учебных целях, а также во время проведения школьных экскурсий и поездок.

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