Наши ценности должны уважать все, кто находится в нашей стране, — Навроцкий о резне в польском монастыре

Напад на территории бенедиктинского монастыря в городе Ярослав Подкарпатского воеводства Польши, в результате которого погиб священнослужитель, требует решительной реакции со стороны государства. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает УНН.

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По его словам, польское государство должно обеспечить безопасность собственных граждан,

С болью воспринял известие о смерти священника, который стал жертвой жестокого нападения в Ярославском аббатстве… Перед лицом таких актов государство должно быть сильным, действовать быстро и бескомпромиссно, обеспечивая соблюдение закона. Принципы и ценности нашего сообщества должны уважать все, кто находится в нашей стране - написал Навроцкий в соцсети X.

Он выразил соболезнования близким погибшего и всей общине аббатства, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.

"Сегодняшнее нападение потрясло всех нас и требует решительной реакции государства. Я ожидаю, что соответствующие службы быстро и тщательно выяснят все обстоятельства этой трагедии. Задача государства — обеспечить безопасность своих граждан", — подчеркнул Навроцкий.

Напомним

В Польше один человек погиб, а четверо получили ранения в результате нападения с ножом в монастыре сестёр-бенедиктинок в Ярославе Подкарпатского воеводства. Среди пострадавших есть духовенство. Полиция задержала 31-летнего гражданина Украины.

Украинец, устроивший жестокое нападение в Польше, в настоящее время находится в психиатрической больнице — посол