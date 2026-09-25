Наші цінності повинні поважати всі, хто перебуває в нашій країні - Навроцький про різанину в польському монастирі
Київ • УНН
За словами президента Польщі, напад вразив усіх і вимагає рішучої реакції держави. Як сказав Навроцький, "принципи та цінності нашої спільноти мають поважати всі, хто перебуває в нашій країні".
Напад на території бенедиктинського монастиря в місті Ярослав Підкарпатського воєводства Польщі, внаслідок якого загинув священнослужитель, вимагає рішучої реакції з боку держави. Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький, повідомляє УНН.
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За його словами, польська держава має забезпечити безпеку власних громадян,
З болем сприйняв звістку про смерть священика, який став жертвою жорстокого нападу в Ярославському абатстві… Перед обличчям таких актів держава має бути сильною, діяти швидко та безкомпромісно у забезпеченні дотримання закону. Принципи та цінності нашої спільноти мають поважати всі, хто перебуває в нашій країні
Він висловив співчуття близьким загиблого та всій спільноті абатства, а пораненим побажав швидкого одужання.
"Сьогоднішній напад вразив нас усіх і вимагає рішучої реакції держави. Я очікую, що відповідні служби швидко й ретельно з'ясують усі обставини цієї трагедії. Завдання держави - забезпечити безпеку своїх громадян", - підкреслив Навроцький.
Нагадаємо
У Польщі одна людина загинула та четверо отримали поранення внаслідок нападу з ножем у монастирі сестер-бенедиктинок у Ярославі в Підкарпатському воєводстві. Серед постраждалих є духовенство. Поліція затримала 31-річного громадянина України.
Українець, який влаштував жорстокий напад у Польщі, наразі перебуває в психіатричній лікарні - посол24.09.26, 21:59 • 19486 переглядiв