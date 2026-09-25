Наші цінності повинні поважати всі, хто перебуває в нашій країні - Навроцький про різанину в польському монастирі

Напад на території бенедиктинського монастиря в місті Ярослав Підкарпатського воєводства Польщі, внаслідок якого загинув священнослужитель, вимагає рішучої реакції з боку держави. Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький, повідомляє УНН.

За його словами, польська держава має забезпечити безпеку власних громадян,

З болем сприйняв звістку про смерть священика, який став жертвою жорстокого нападу в Ярославському абатстві… Перед обличчям таких актів держава має бути сильною, діяти швидко та безкомпромісно у забезпеченні дотримання закону. Принципи та цінності нашої спільноти мають поважати всі, хто перебуває в нашій країні