Навроцкий предупредил, чем может обернуться ослабление санкций против России

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет выступать против любых решений об ослаблении санкций или смягчении политики в отношении россии. По его убеждению, заставить российское руководство изменить свое поведение можно только благодаря экономическому и военному давлению. Об этом сообщает канцелярия президента Польши, пишет УНН.

Детали

Во время общения с журналистами Polsat News польский лидер подчеркнул, что неоднократно поднимал вопрос о необходимости жесткой позиции в отношении москвы во время переговоров с европейскими и мировыми лидерами.

По словам Навроцкого, эту позицию он также озвучивал в разговорах с президентом США Дональдом Трампом. Польский президент убежден, что уступки кремлю не помогут изменить политику владимира путина.

Навроцкий объяснил, почему выступает против уступок россии

Во многих разговорах с европейскими лидерами, на европейских и мировых форумах, а также в разговорах с президентом Дональдом Трампом я повторял и буду повторять, что только сила — экономическая или военная, имеющая сдерживающий, а не агрессивный характер, — способна влиять на режим владимира путина и российскую федерацию — заявил Навроцкий.

Он подчеркнул, что речь идет именно о силе сдерживания, а не об агрессивных действиях. По мнению польского президента, такой подход должен оставаться основой международной политики в отношении россии.

Поэтому независимо от того, кто примет решение о смягчении санкций или политики в отношении российской федерации, я буду критически относиться к таким действиям — подчеркнул президент Польши.

Таким образом, Навроцкий дал понять, что не будет поддерживать ослабление давления на москву независимо от того, кто именно выступит инициатором такого решения.

Глава МИД Польши раскритиковал Трампа за приглашение путина на саммит G20