Глава МИД Польши раскритиковал Трампа за приглашение путина на саммит G20
Киев • УНН
Глава МИД Польши заявил, что приглашение путина на G20 помогает снять с него изоляцию. В то же время Сикорский отверг бойкот саммита.
Президент США Дональд Трамп поступил неправильно, пригласив главу кремля владимира путина на запланированную в этом году встречу G20 в Атланте в США. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
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"К путину не следует относиться как к желанному гостю, пока он ведет агрессивную колониальную войну", — сказал Сикорский польской газете Rzeczpospolita.
Подход Трампа, "к сожалению, помогает вывести путина из изоляции", сказал он.
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Комментарии Сикорского, отмечает издание, подчеркивают сложный баланс для президента Польши-националиста Кароля Навроцкого, который будет представлять страну на саммите по личному приглашению Трампа. Навроцкий находится в черном списке россии, но стремится к тесным связям с президентом США, который поддержал его на прошлогодних выборах.
Сикорский также отверг призывы к бойкоту Польшей G20 на фоне того, что российские чиновники должны были принять участие во встречах.
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