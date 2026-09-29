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Financial Times
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Британия не будет восстанавливать прямые контакты с Россией после приглашения Путина на G20

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Лондон не меняет политику отсутствия прямых контактов с российскими чиновниками. Эд Милибэнд назвал это проявлением солидарности с Украиной.

Британия не будет восстанавливать прямые контакты с Россией после приглашения Путина на G20
Фото: Politico

Великобритания не планирует восстанавливать прямые контакты с российскими чиновниками, несмотря на решение президента США Дональда Трампа пригласить владимира путина на саммит G20 в Майами. Об этом заявил глава британского МИД Эд Милибэнд в интервью Politico, пишет УНН.

Детали

По словам Милибэнда, решение о приглашении путина Соединённые Штаты должны принимать самостоятельно. В то же время он дал понять, что Лондон не собирается следовать такому подходу.

У нас была давняя политика не иметь прямого взаимодействия с россиянами на моём уровне со времён вторжения в Украину. Мы не меняем эту политику

– заявил Милибэнд.

Лондон сохраняет дистанцию от москвы

Глава британского МИД пояснил, что такая позиция, в частности, является проявлением солидарности с украинцами. При этом он отметил, что разные государства могут принимать собственные решения относительно контактов с москвой.

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Милибэнд также подтвердил, что премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем планирует принять участие в саммите G20 в Майами. В то же время министр отказался ставить под сомнение решение США относительно списка приглашённых на встречу.

Во время интервью Милибэнд также рассказал о разногласиях между Лондоном и администрацией Трампа относительно будущего островов Чагос. По его словам, Вашингтон в настоящее время не соглашается с договорённостью о передаче суверенитета над архипелагом Маврикию, а сам он продолжает обсуждать этот вопрос с госсекретарём США Марко Рубио.

Сенаторы призвали Трампа отменить приглашение Путина на саммит G20 — WP26.09.26, 07:31 • 22986 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Эд Милибэнд
Марко Рубио
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина