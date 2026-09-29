Британія не відновлюватиме прямі контакти з росією після запрошення путіна на G20

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Велика Британія не планує відновлювати прямі контакти з російськими чиновниками, попри рішення президента США Дональда Трампа запросити володимира путіна на саміт G20 у Маямі. Про це заявив глава британського МЗС Ед Мілібенд в інтерв'ю Politico, пише УНН.

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За словами Мілібенда, рішення про запрошення путіна Сполучені Штати мають ухвалювати самостійно. Водночас він дав зрозуміти, що Лондон не збирається наслідувати такий підхід.

У нас була давня політика не мати прямої взаємодії з росіянами на моєму рівні з часів вторгнення в Україну. Ми не змінюємо цю політику – заявив Мілібенд.

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Глава британського МЗС пояснив, що така позиція, зокрема, є проявом солідарності з українцями. При цьому він зазначив, що різні держави можуть ухвалювати власні рішення щодо контактів із москвою.

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Мілібенд також підтвердив, що прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує взяти участь у саміті G20 у Маямі. Водночас міністр відмовився ставити під сумнів рішення США щодо переліку запрошених на зустріч.

Під час інтерв'ю Мілібенд також розповів про розбіжності між Лондоном і адміністрацією Трампа щодо майбутнього островів Чагос. За його словами, Вашингтон наразі не погоджується з домовленістю про передачу суверенітету над архіпелагом Маврикію, а сам він продовжує обговорювати це питання з держсекретарем США Марко Рубіо.

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