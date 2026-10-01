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Голова МЗС Польщі розкритикував Трампа за запрошення путіна на саміт G20

Київ • УНН

 • 1348 перегляди

Глава МЗС Польщі заявив, що запрошення путіна на G20 допомагає зняти його ізоляцію. Водночас Сікорський відкинув бойкот саміту.

Голова МЗС Польщі розкритикував Трампа за запрошення путіна на саміт G20

Президент США Дональд Трамп вчинив неправильно, запросивши главу кремля володимира путіна на цьогорічну зустріч G20 в Атланті у США. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"До путіна не слід ставитися як до бажаного гостя, поки він веде агресивну колоніальну війну", – сказав Сікорський польській газеті Rzeczpospolita.

Підхід Трампа, "на жаль, допомагає вивести путіна з ізоляції", сказав він.

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Коментарі Сікорського, зазначає видання, підкреслюють складне балансування для президента Польщі-націоналіста Кароля Навроцького, який представлятиме країну на саміті за особистим запрошенням Трампа. Навроцький перебуває у чорному списку росії, але прагне тісних зв'язків з президентом США, який підтримав його на минулорічних виборах.

Сікорський також відкинув заклики до бойкоту Польщі G20, на тлі того, як російські чиновники мали взяти участь у зустрічах.

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Юлія Шрамко

Світ
Володимир Путін
Радослав Сікорський
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Польща