Навроцький попередив, чим може обернутися послаблення санкцій проти росії

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що виступатиме проти будь-яких рішень про послаблення санкцій або пом'якшення політики щодо росії. На його переконання, змусити російське керівництво змінити свою поведінку можна лише завдяки економічному та військовому тиску. Про це повідомляє канцелярія президента Польщі, пише УНН.

Під час спілкування з журналістами Polsat News польський лідер наголосив, що неодноразово порушував питання необхідності жорсткої позиції щодо москви під час переговорів із європейськими та світовими лідерами.

За словами Навроцького, цю позицію він також озвучував у розмовах із президентом США Дональдом Трампом. Польський президент переконаний, що поступки кремлю не допоможуть змінити політику володимира путіна.

У багатьох розмовах із європейськими лідерами, на європейських та світових форумах, а також у розмовах із президентом Дональдом Трампом я повторював і буду повторювати, що лише сила – економічна чи військова, яка має стримувальний, а не агресивний характер, – здатна впливати на режим володимира путіна та російську федерацію

Він підкреслив, що йдеться саме про силу стримування, а не про агресивні дії. На думку польського президента, такий підхід має залишатися основою міжнародної політики щодо росії.

Тому незалежно від того, хто прийме рішення про пом'якшення санкцій чи політики щодо російської федерації, я буду критично ставитися до таких дій