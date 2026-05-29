Польша первой в ЕС получила 6,56 миллиарда евро на модернизацию армии

Польша как первая страна в ЕС получила 6,56 млрд евро предфинансирования по программе SAFE. Об этом сообщил в соцсети "Х" европейский комиссар по вопросам бюджета, борьбы с мошенничеством и государственного управления Пиотр Серафин, передает УНН.

Детали

Как отметили в Еврокомиссии, Польша получила первый транш в размере 6,6 млрд евро в рамках механизма финансирования обороны "Инициатива по безопасности для Европы" (SAFE), что составляет 15% от общего объема выделенных ей средств в размере 43,7 млрд евро. Там добавили, что Польша является крупнейшим получателем финансирования в рамках SAFE и первым государством-членом, получившим выплату по этому механизму.

Предварительное финансирование поможет Польше ускорить приоритетные инвестиции в оборону, укрепить устойчивость и модернизировать свои военные возможности в соответствии с общими европейскими целями. SAFE предназначен для обеспечения быстрых, скоординированных действий, улучшения способности европейских вооруженных сил к сотрудничеству и укрепления европейской оборонной промышленности - говорится в заявлении.

Этот платеж в рамках предварительного финансирования осуществлен после завершения всех необходимых процедурных шагов и отражает стремление ЕС оказывать своевременную практическую поддержку через SAFE. Дальнейшие выплаты будут осуществляться по мере постепенного внедрения польского плана SAFE.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий представил законодательную инициативу "Польский SAFE 0%", которая должна стать альтернативой европейской кредитной линии на сумму 44 миллиарда евро.