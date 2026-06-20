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Победителем войны истории и орденов может стать только москва - глава МИД Польши

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Министр иностранных дел Польши прокомментировал то, что президент Навроцкий решил лишить Зеленского ордена. Это решение, по мнению Сикорского, выгодно только москве.

Победителем войны истории и орденов может стать только москва - глава МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ситуация с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла играет лишь на руку москве. Об этом Сикорский написал в X, передает УНН.

Детали

"Победителем войны истории и орденов может стать только москва", - написал Сикорский.

Глава МИД Польши написал это в ответ на размещенный в издании Onet комментарий, в котором отмечается, что Кароль Навроцкий, приняв решение о лишении Президента Украины ордена Белого Орла, якобы имеет "моральное право". "Однако он только что сделал то, что лишает любых шансов на то, чтобы Зеленский отказался от своего, объективно возмутительного, решения о присвоении одной из частей украинской армии названия "Героев УПА". Сведя эти шансы к нулю, президент Навроцкий, вместо того чтобы заниматься дипломатией, занимается антидипломатией", - говорится в комментарии.

В комментарии добавляется, что решение Навроцкого нравится не только александру лукашенко, но также и владимиру путину.

Перед этим Сикорский обратил внимание президента Польши на то, как в россии отреагировали на его решение отозвать награду.

"Есть поддержка, президент Навроцкий", - написал Сикорский, прикрепив заявление заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Павел Башинский

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