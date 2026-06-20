Победителем войны истории и орденов может стать только москва - глава МИД Польши
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши прокомментировал то, что президент Навроцкий решил лишить Зеленского ордена. Это решение, по мнению Сикорского, выгодно только москве.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ситуация с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла играет лишь на руку москве. Об этом Сикорский написал в X, передает УНН.
Детали
"Победителем войны истории и орденов может стать только москва", - написал Сикорский.
Глава МИД Польши написал это в ответ на размещенный в издании Onet комментарий, в котором отмечается, что Кароль Навроцкий, приняв решение о лишении Президента Украины ордена Белого Орла, якобы имеет "моральное право". "Однако он только что сделал то, что лишает любых шансов на то, чтобы Зеленский отказался от своего, объективно возмутительного, решения о присвоении одной из частей украинской армии названия "Героев УПА". Сведя эти шансы к нулю, президент Навроцкий, вместо того чтобы заниматься дипломатией, занимается антидипломатией", - говорится в комментарии.
В комментарии добавляется, что решение Навроцкого нравится не только александру лукашенко, но также и владимиру путину.
Перед этим Сикорский обратил внимание президента Польши на то, как в россии отреагировали на его решение отозвать награду.
"Есть поддержка, президент Навроцкий", - написал Сикорский, прикрепив заявление заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева.
Напомним
Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.
Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.
Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.