В Польше расследуют ложный вызов экстренных служб в дом семьи президента Кароля Навроцкого. Власти не исключают иностранную провокацию. Об этом сообщает Polskie Radio, пишет УНН.

Заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек заявил, что полиция уже значительно продвинулась в расследовании и в ближайшее время может сообщить подробности.

Со всей ответственностью заявляю, что виновные не останутся безнаказанными. Полиция на правильном пути. Но вы должны подождать день или два, чтобы полиция сказала свое слово

Инцидент произошел после сообщения о якобы пожаре и внезапной остановке сердца в квартире семьи президента Польши в Гданьске.

Когда спасатели прибыли на место, связаться с жильцами квартиры не удалось. В результате экстренные службы были вынуждены вскрыть дверь и проникнуть в помещение, хотя никого из семьи дома не было.

Главный комендант Государственной пожарной службы Польши Войцех Кручек пояснил, что спасатели действовали в соответствии с процедурами.

Звонок на телефон, с которого поступил вызов, не дал результата. Также попытка дозвониться через домофон не принесла эффекта. Командир не располагал информацией, в чьем помещении происходят события

Бывший руководитель Разведывательного управления Польши, полковник Анджей Дерлатка, считает, что подобные ложные сообщения могут быть частью гибридных операций иностранных спецслужб.

Политики должны опомниться и сесть вместе, чтобы начать строить стабильную ситуацию в Польше. Вскоре начнется избирательная кампания, а некоторые уже ее начали. Совершенно очевидно, что восточные спецслужбы расшатывают ситуацию. В этом нет никаких сомнений. Конфликт внутри страны, на самом высоком уровне, больше всего ослабляет государство