В Польше расследуют фейковый вызов экстренных служб в дом семьи президента Навроцкого

Девушка в соцсетях рассказала, что ее свадебное платье сгорело во время атаки на Киев, десятки женщин готовы отдать свои
10:14 • 11501 просмотра
Самая масштабная атака на культурные учреждения Киева: повреждены Национальный художественный музей, филармония и опера
09:48 • 12702 просмотра
Уникальное "полнолуние на королевских звездах": что оно принесет знакам зодиака с 25 по 31 мая
07:57 • 11947 просмотра
Здание МИД Украины впервые со времен Второй мировой пострадало от обстрела - СибигаPhoto
24 мая, 07:06 • 16840 просмотра
В Воздушных силах подтвердили, что рф ночью ударила "Орешником" по Украине
24 мая, 03:49 • 22682 просмотра
В Киеве в результате массированной атаки РФ погиб человек, пострадал 21, среди них подросток
23 мая, 23:12 • 29854 просмотра
Александр Усик техническим нокаутом победил Рико Верховена в бою у пирамид
23 мая, 15:51 • 42707 просмотра
Зеленский: получены данные о подготовке рф удара с применением "орешника", важно реагировать на тревоги с сегодняшнего вечера
23 мая, 11:41 • 53289 просмотра
Зеленский ввел новые санкции против ракетчиков рф и "теневого" флота
22 мая, 19:13 • 60931 просмотра
НБУ выпустил уникальную восьмиугольную монету, посвященную украинской художнице Александре ЭкстерPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Что празднуют 24 мая в Украине и мире
Районы Киевщины ночью были под массированной атакой рф, вспыхнули пожары и разрушены дома
Тип вооружения, которым рф атаковала Белую Церковь, устанавливается - прокуратура
В Тернополе мужчина застрелился в уборной ТЦК
"Цели достигнуты": в рф цинично похвастались ударом по Украине ракетами "Орешник" и "Циркон"
Садовые растения для участка: виды, особенности выращивания и частые ошибки
Куда пойти в Киеве на выходных 23-24 мая
Чемпион бокса против короля кикбоксинга: анонс боя Усик — Верховен
В Украине формируется устойчивая практика: суды отказываются признавать лизинг транспорта как роялти
Какие самые распространенные причины боли в левом боку
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"
Эд Ширан покинул Warner Music после 15 лет сотрудничества
Создатель «Вне кампуса» раскрыла, кто станет главными героями второго сезона
Украинскому блогеру запретят въезд в Польшу на 5 лет за поездку к заповедному озеру
В Польше расследуют фейковый вызов экстренных служб в дом семьи президента Навроцкого

Спасатели выломали дверь в доме Кароля Навроцкого из-за фейкового вызова о пожаре. Власти Польши подозревают иностранную провокацию и гибридную атаку.

В Польше расследуют ложный вызов экстренных служб в дом семьи президента Кароля Навроцкого. Власти не исключают иностранную провокацию. Об этом сообщает Polskie Radio, пишет УНН.

Заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек заявил, что полиция уже значительно продвинулась в расследовании и в ближайшее время может сообщить подробности.

Со всей ответственностью заявляю, что виновные не останутся безнаказанными. Полиция на правильном пути. Но вы должны подождать день или два, чтобы полиция сказала свое слово

— заявил Мрочек.

Инцидент произошел после сообщения о якобы пожаре и внезапной остановке сердца в квартире семьи президента Польши в Гданьске.

Когда спасатели прибыли на место, связаться с жильцами квартиры не удалось. В результате экстренные службы были вынуждены вскрыть дверь и проникнуть в помещение, хотя никого из семьи дома не было.

Главный комендант Государственной пожарной службы Польши Войцех Кручек пояснил, что спасатели действовали в соответствии с процедурами.

Звонок на телефон, с которого поступил вызов, не дал результата. Также попытка дозвониться через домофон не принесла эффекта. Командир не располагал информацией, в чьем помещении происходят события

— отметил он.

Бывший руководитель Разведывательного управления Польши, полковник Анджей Дерлатка, считает, что подобные ложные сообщения могут быть частью гибридных операций иностранных спецслужб.

Политики должны опомниться и сесть вместе, чтобы начать строить стабильную ситуацию в Польше. Вскоре начнется избирательная кампания, а некоторые уже ее начали. Совершенно очевидно, что восточные спецслужбы расшатывают ситуацию. В этом нет никаких сомнений. Конфликт внутри страны, на самом высоком уровне, больше всего ослабляет государство

— подчеркнул он.

Ольга Розгон

