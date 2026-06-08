В Польше рассмотрели вопрос ордена Зеленского, окончательное решение вскоре примет президент страны

Капитул Ордена Белого Орла провел заседание по поводу государственной награды, которая ранее была вручена Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Польши Рафал Леськевич в соцсети Х, пишет УНН.

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По его словам, в ходе заседания члены Капитула сформировали свою позицию и передали ее Президенту Польши Анджею Дуде (в тексте ошибочно указан Кароль Навроцкий), который также принимал участие в совещаниях.

Леськевич отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать глава польского государства.

Сегодня собрался Капитул Ордена Белого Орла по делу Ордена, врученного Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Капитул высказал свое мнение Президенту РП, который принимал участие в совещаниях. Президент примет решение в надлежащее время – сообщил пресс-секретарь Президента Польши.

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