В ОП отреагировали на лишение Навроцким Зеленского ордена Белого Орла - заявление Буданова

В Офисе Президента прокомментировали решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского ранее врученного ему польского ордена Белого Орла. Руководитель ОП Кирилл Буданов назвал это "подарком для московского агрессора", добавил, что Украина даст оценку этому событию, и отказался от собственной польской награды, пишет УНН.

К сожалению, Президент Польши Кароль Навроцкий прибег к недружественному акту в отношении нашего народа, лишив Президента Украины ранее врученного ему ордена Белого Орла. Безусловно, это подарок для московского агрессора, который тот обязательно использует против обеих наших стран - написал Буданов в субботу в соцсетях.

Руководитель ОП подчеркнул: "Наши народы имеют давние взаимоотношения и разные страницы истории – как героические, так и трагические. Однако это должно быть поводом для глубокого осмысления, а не грубых политических спекуляций. Украина не указывает ни одному другому народу, как учить его историю. Поэтому и мы оставляем за собой справедливое право на собственную национальную память и достоинство".

"Убежден, что этот жест Президента Польши не о справедливости или чем-то подобном. Ведь о какой справедливости может идти речь, если ордена Белого Орла, например, до сих пор не лишен итальянский фашистский диктатор и пособник Гитлера Бенито Муссолини?" - заметил он.

Украина, без сомнения, даст оценку этому событию. Но несмотря ни на что мы и дальше будем твердо стоять на принципах открытого партнерства со всеми нашими союзниками. Однако партнерства равноправного, основанного на принципах взаимоуважения - подчеркнул Буданов.

"Украина продолжит сражаться в авангарде защиты всей Европы, в том числе Польши, платя самую дорогую цену", - указал он.

"Но как и любой украинец, я не могу оставаться в стороне и просто наблюдать за тем, как против наших граждан безосновательно и искусственно раскручивается маховик ненависти. Учитывая это, я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым меня наградил в прошлом году Президент Польши. Уверен, что украинское общество – и военные, и гражданские – испытывают такие же эмоции и поддержат этот шаг. Слава Украине!" - указал Буданов.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.