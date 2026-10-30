В Польше разгорелся конфликт вокруг Конституционного трибунала — люди вышли на протест

Президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и возвращается в Варшаву после того, как глава Конституционного трибунала Польши был отстранён от должности, а в стране начались протесты, передаёт УНН.

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В пятницу генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек объявил, что подал в Конституционный трибунал пять ходатайств о снятии иммунитета, четыре из которых касались согласия на привлечение к ответственности исполняющего обязанности председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского, а пятое — снятия иммунитета с заместителя председателя Конституционного трибунала Бартломея Соханского.

Как генеральный прокурор, я сегодня передал в Конституционный суд 5 ходатайств о снятии иммунитета. Ходатайства очень объёмные — в общей сложности насчитывают 224 страницы. Четыре ходатайства касаются дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. Пятое ходатайство касается снятия иммунитета с заместителя председателя Конституционного суда Бартоломея Соханского. В суд также было передано 50 томов материалов, касающихся преступлений, указанных в ходатайствах. Все документы были переданы судье Конституционного суда с наибольшим стажем написал Журек в X

Как сообщают СМИ, судьями Магдаленой Бентковской и Мачеем Береком, Анна Корвин-Пётровская, как судья с наибольшим стажем, стала председателем Конституционного трибунала и издала распоряжения об отстранении Свенчковского и Соханского от исполнения обязанностей сроком на один месяц. В трибунале заявили, что "произошёл незаконный захват веб-сайта Конституционного суда".

Председателем, как и прежде, является Богдан Свенчковский, а заместителем председателя — Бартломей Соханский. Госпожа Анна Корвин-Пётровская не является судьёй Конституционного трибунала. Все лица, участвующие в этих действиях, совершают преступление — государственный переворот говорится в заявлении.

В канцелярии Навроцкого призвали Туска не спекулировать страхом перед РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал: "Восстановление верховенства права — это наша обязанность. После лет беззакония, вызванного партией "Право и справедливость", это сложный, порой болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет".

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил: "В такой момент президент должен быть в Польше. Я отменяю рейс в Сенегал. Возвращаюсь в Польшу".

Как сообщают СМИ, попытка перераспределения влияния на Конституционный трибунал Польши между исполнительной властью и главой государства привела к силовому противостоянию у стен суда.

Кризис продолжается из-за отказа Навроцкого привести к присяге половину избранных парламентом судей и последующей блокировки их полномочий со стороны председателя Трибунала Богдана Свенчковского. Причиной нынешних событий стало заявление одной из судей об отстранении Свенчковского.

Это спровоцировало привлечение правоохранительных органов и столкновения возле учреждения, во время которых против полиции применили опасные предметы. Как сообщили в польской полиции, правоохранители вошли в здание Конституционного трибунала после инцидентов, произошедших возле здания, в частности бросания различных предметов в полицейских.

Напомним

В Польше разгорелся скандал из-за возможного сутенёрского прошлого президента Кароля Навроцкого.

"Сводник или альфонс?": глава МИД Польши Сикорский обвинил Навроцкого в сутенерстве