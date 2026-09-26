В канцелярии Навроцкого призвали Туска не спекулировать страхом перед РФ
Киев • УНН
Марчин Пшидач призвал Дональда Туска ответственнее говорить об угрозе для Польши со стороны России. Он предупредил о риске безразличия польского общества.
Премьер-министр Польши Дональд Туск должен ответственнее относиться к своим публичным заявлениям относительно России. Об этом в интервью Polstat News сказал глава отдела международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач, сообщает УНН.
Детали
По его словам, политики не должны использовать опасения общества относительно России для достижения политических целей.
Нельзя спекулировать на страхах поляков и использовать тему России для получения политических очков
Он предостерег Туска от "желания использовать эту ситуацию для своих целей, потому что, если он переборщит, люди в какой-то момент станут безразличными и, действительно, когда появится угроза, они либо не отреагируют, либо проигнорируют предупреждения премьер-министра".
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Контекст
Несколько дней назад премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что из-за российской атаки по Украине возле польской границы пришлось эвакуировать два пункта пропуска — в Дорогуске и Зосине.
По словам Туска, такие ситуации заставляют Польшу действовать очень последовательно на своей территории, сотрудничать с Украиной, а также предупреждать Европу и европейских партнеров о наступлении действительно тяжелых времен и необходимости хорошо подготовиться к ближайшим неделям и месяцам.
Ранее Туск предупредил об усилении атак России и риске эскалации в Польше.
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