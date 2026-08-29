Туск о войне в Украине: "Следующие месяцы будут критическими"
Киев • УНН
Премьер-министр Польши заявил, что война переживает переломный момент, а Польша должна быть готова к различным сценариям.
Российско-украинская война находится на переломном этапе, следующие семь или восемь месяцев будут критическими, и должна быть готовность к различным событиям, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет УНН со ссылкой на Onet Wiadomości.
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Отвечая на вопрос, как он оценивает намерения россии, Туск указал, что "сегодня ни у кого нет сомнений; это связано не только с визитом руководителя ЦРУ в москву; эти сигналы публично известны уже много недель. Понятно, что россия готовится к эскалации напряжённости как в войне с Украиной, так и во всём регионе. Ожидается, что эта осень и зима будут решающими для россии".
Туск подчеркнул, что Польша "должна быть готова к различным событиям".
"Следующие семь или восемь месяцев, безусловно, будут критическими", — отметил премьер Польши.
Он добавил, что российско-украинская война "переживает переломный момент".
Премьер-министр Польши также заявил, что в вопросах безопасности "мы должны действовать с определённой осторожностью", но что "самые важные вопросы нельзя скрывать". "Много недель назад я сказал в интервью Financial Times, что существует реальная угроза того, что россия решит начать ограниченное нападение на одну из стран НАТО. [...] Я точно знал, что говорю", — подчеркнул он.
По поводу визита руководителя ЦРУ в москву Туск отметил: "Мы постоянно контактируем с руководством ЦРУ, поэтому нас не удивит никакая информация. Нас также предупредили о необходимости срочных переговоров на максимально высоком польско-американском уровне по этому вопросу".
Туск заявил, что следующие 100 дней могут решить исход войны в Украине30.07.26, 15:17 • 36610 просмотров